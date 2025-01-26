"Путеводный свет" – американская мыльная опера, которая стала самым длинным сериалом в мире, пишет 24 Канал. Она выходила в течение 72 лет – 15 лет на радио, 4 на радио и ТВ одновременно и еще 53 года на телевидении. За эти годы вышло 18262 эпизодов сериала, которые в целом длятся 169 дней, 10 часов и 15 минут (236430 минут).

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С чего все начиналось

"Путеводный свет" впервые появился в январе 1937 года как радиошоу. В этот период радио было главным источником развлечений, поэтому слушатели с увлечением слушали истории различных персонажей.

В 1952 году сериал вышел на телевидении, став одним из первых в своем жанре. Трансляция "Путеводного света" остановилась 18 сентября 2009 года. Телекомпания CBS объявила о закрытии сериала из-за низких рейтингов и изменения интересов аудитории.

Сюжет, популярность и награды

Сериал стал популярным благодаря реалистичным персонажам, которые откликались зрителям. В шоу показывали семейные конфликты, запутанные любовные истории, а также поднимались темы социальных проблем и политики. В "Путеводном свете" часто появлялись новые персонажи, интересные сюжетные линии, соответствующие актуальным событиям в мире.

На протяжении сериала сменилось несколько разных семей – Бауэры, Рутерленджи, Робертсы и Голден, Гранты, Норрисы, Флетчеры, Мейсоны, Торп, Мерлеры, Сполдинги и многие другие. Все они живут в вымышленном городе Спрингфилд.



"Путеводный свет" / Фото IMDb

Но на протяжении всех эпизодов всегда оставался один символ сериала – маяк. А все началось с сюжета 1937 года, когда преподобный Рутлендж оставлял на своем окне зажженную лампу. Так он давал знак заблудившимся, что в его доме каждому помогут и поддержат.

С начала создания сериал 375 раз номинировали на разнообразные премии. Шоу получило почти 100 наград.

Так "Путеводный свет" вошло в историю и повлияло на развитие жанра мыльных опер и телесериалов.

Один из популярных моментов в сериале: смотрите видео онлайн

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