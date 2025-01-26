"Дороговказне світло" – американська мильна опера, яка стала найдовшим серіалом у світі, пише 24 Канал. Вона виходила упродовж 72 років – 15 років на радіо, 4 на радіо та ТБ одночасно і ще 53 роки на телебаченні. За ці роки вийшло 18262 епізодів серіалу, які загалом тривають 169 днів, 10 годин і 15 хвилин (236430 хвилин).

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З чого все починалося

"Дороговказне світло" вперше з'явилось у січні 1937 року як радіошоу. У цей період радіо було головним джерелом розваг, тож слухачі з захопленням слухали історії різноманітних персонажів.

У 1952 році серіал вийшов на телебаченні, ставши одним з перших у своєму жанрі. Трансляція "Дороговказного світла" зупинилась 18 вересня 2009 року. Телекомпанія CBS оголосила про закриття серіалу через низькі рейтинги та зміну інтересів аудиторії.

Сюжет, популярність та нагороди

Серіал став популярним завдяки реалістичним персонажам, які відгукувалися глядачам. У шоу показували сімейні конфлікти, заплутані любовні історії, а також підіймалися теми соціальних проблем і політики. У "Дороговказному світлі" часто з'являлися нові персонажі, цікаві сюжетні лінії, що відповідали актуальним подіям у світі.

Упродовж серіалу змінилося кілька різних родин – Бауери, Рутерленджі, Робертси і Голден, Гранти, Норріси, Флетчери, Мейсони, Торп, Мерлери, Сполдінги і багато інших. Усі вони живуть у вигаданому місті Спрінгфілд.



"Дороговказне світло" / Фото IMDb

Та протягом усіх епізодів завжди залишався один символ серіалу – маяк. А все почалось з сюжету 1937 року, коли преподобний Рутлендж залишав на своєму вікні запалену лампу. Так він давав знак заблукалим, що в його домі кожному допоможуть і підтримають.

З початку створення серіал 375 разів номінували на різноманітні премії. Шоу отримало майже 100 нагород.

Так "Дороговказне світло" увійшло в історію та вплинуло на розвиток жанру мильних опер і телесеріалів.

Один з популярних моментів у серіалі: дивіться відео онлайн

Інші найдовші серіали у своїх категоріях

Подібні телевізійні хіти намагалися повторити успіх "Дороговказного світла" та стали найдовшими у своїх жанрах. Деякі з цих серіалів досі тривають: