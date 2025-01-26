Выходил в течение 72 лет: какой сериал является самым длинным в мире за всю историю кино

Телевидение долгое время оставалось одним из главных вариантов для досуга, ведь там предлагали разнообразные истории любви, расследования преступлений или яркую анимацию. Сериалы могли длиться годами, но один из них побил все рекорды, став самым продолжительным в истории кино.

"Путеводный свет" – американская мыльная опера, которая стала самым длинным сериалом в мире, пишет 24 Канал. Она выходила в течение 72 лет – 15 лет на радио, 4 на радио и ТВ одновременно и еще 53 года на телевидении. За эти годы вышло 18262 эпизодов сериала, которые в целом длятся 169 дней, 10 часов и 15 минут (236430 минут).

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С чего все начиналось

"Путеводный свет" впервые появился в январе 1937 года как радиошоу. В этот период радио было главным источником развлечений, поэтому слушатели с увлечением слушали истории различных персонажей.

В 1952 году сериал вышел на телевидении, став одним из первых в своем жанре. Трансляция "Путеводного света" остановилась 18 сентября 2009 года. Телекомпания CBS объявила о закрытии сериала из-за низких рейтингов и изменения интересов аудитории.

Сюжет, популярность и награды

Сериал стал популярным благодаря реалистичным персонажам, которые откликались зрителям. В шоу показывали семейные конфликты, запутанные любовные истории, а также поднимались темы социальных проблем и политики. В "Путеводном свете" часто появлялись новые персонажи, интересные сюжетные линии, соответствующие актуальным событиям в мире.

На протяжении сериала сменилось несколько разных семей – Бауэры, Рутерленджи, Робертсы и Голден, Гранты, Норрисы, Флетчеры, Мейсоны, Торп, Мерлеры, Сполдинги и многие другие. Все они живут в вымышленном городе Спрингфилд.



"Путеводный свет" / Фото IMDb

Но на протяжении всех эпизодов всегда оставался один символ сериала – маяк. А все началось с сюжета 1937 года, когда преподобный Рутлендж оставлял на своем окне зажженную лампу. Так он давал знак заблудившимся, что в его доме каждому помогут и поддержат.

С начала создания сериал 375 раз номинировали на разнообразные премии. Шоу получило почти 100 наград.

Так "Путеводный свет" вошло в историю и повлияло на развитие жанра мыльных опер и телесериалов.

Один из популярных моментов в сериале: смотрите видео онлайн

Другие самые длинные сериалы в своих категориях

Подобные телевизионные хиты пытались повторить успех "Путеводного света" и стали самыми длинными в своих жанрах. Некоторые из этих сериалов до сих пор продолжаются: