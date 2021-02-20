Камерон Диас рассказала, почему не хочет возвращаться в киноиндустрию
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диас может больше никогда не вернуться на съемочную площадку. И на это у нее есть веские причины.
Источник:People
В интервью шоу SiriusXM Камерон Диас не скрывала: после того, как она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, его жизнь кардинально изменилось. Теперь знаменитая красавица больше уделяет времени семье и не спешит возвращать себе актерскую карьеру.
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"Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори "никогда". Но сейчас, будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни своей дочери находилась на съемочной площадке по 16 часов в день вдали от нее", – рассказала Камерон Диас.
Что известно о дочери Камерон Диас
Первенец Камерон Диас и Бенджи Мэддена родилась в январе 2020 года. Девочку назвали Раддикс.
Камерон – не одна из тех звездных мамочек, которые афишируют свою личную жизнь и публикуют ли не каждое фото своего отпрыска. Поэтому в сети появились только снимки папарацци, которые распространил таблоид The Sun. На кадрах Камерон Диас шла с отдыха на пляже, держа на руках дочь. Но лицо девочки и на этих фотографиях разглядеть сложно.
Где снималась Камерон Диас
За годы своей работы в Голливуде Камерон Диас снялась в десятках успешных фильмов. Актрису можно увидеть в фильмах:
- "Маска"
- "Свадьба моего лучшего друга"
- "Все в восторге от Мэри"
- "Ангелы Чарли"
- "Ванильное небо"
- "Банды Нью-Йорка"
- "Подальше от тебя"
- "Отдых по обмену"
- "Посылка"
- "Рыцарь дня"
- "Очень плохая училка"
- "Чего ждать, когда ждешь ребенка"
- "Другая женщина"
- "Советник" и т.д.
Сейчас актриса решила остановить свою карьеру в Голливуде. Зато Камерон Диас занимается собственным брендом вина, который создала с бизнес-партнершей Кэтрин Пауэр.
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