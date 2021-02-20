Знаменитая голливудская актриса Камерон Диас может больше никогда не вернуться на съемочную площадку. И на это у нее есть веские причины.

В интервью шоу SiriusXM Камерон Диас не скрывала: после того, как она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, его жизнь кардинально изменилось. Теперь знаменитая красавица больше уделяет времени семье и не спешит возвращать себе актерскую карьеру.

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"Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори "никогда". Но сейчас, будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни своей дочери находилась на съемочной площадке по 16 часов в день вдали от нее", – рассказала Камерон Диас.

Что известно о дочери Камерон Диас

Первенец Камерон Диас и Бенджи Мэддена родилась в январе 2020 года. Девочку назвали Раддикс.

Камерон – не одна из тех звездных мамочек, которые афишируют свою личную жизнь и публикуют ли не каждое фото своего отпрыска. Поэтому в сети появились только снимки папарацци, которые распространил таблоид The ​​Sun. На кадрах Камерон Диас шла с отдыха на пляже, держа на руках дочь. Но лицо девочки и на этих фотографиях разглядеть сложно.

Где снималась Камерон Диас

За годы своей работы в Голливуде Камерон Диас снялась в десятках успешных фильмов. Актрису можно увидеть в фильмах:

"Маска"

"Свадьба моего лучшего друга"

"Все в восторге от Мэри"

"Ангелы Чарли"

"Ванильное небо"

"Банды Нью-Йорка"

"Подальше от тебя"

"Отдых по обмену"

"Посылка"

"Рыцарь дня"

"Очень плохая училка"

"Чего ждать, когда ждешь ребенка"

"Другая женщина"

"Советник" и т.д.

Сейчас актриса решила остановить свою карьеру в Голливуде. Зато Камерон Диас занимается собственным брендом вина, который создала с бизнес-партнершей Кэтрин Пауэр.