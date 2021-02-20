Камерон Діас розповіла, чому не хоче повертатись в кіноіндустрію
Знаменита голлівудська актриса Камерон Діас може більше ніколи не повернутись на знімальний майданчик. І на це в неї є вагомі причини.
Джерело:People
В інтерв'ю шоу SiriusXM Камерон Діас не приховувала: після того, як вона вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена, її життя кардинально змінилось. Тепер знаменита красуня більше приділяє часу сім'ї та не поспішає повертати собі акторську кар'єру.
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"Чи буду я коли-небудь знову зніматися в кіно? Я не збираюся. Але чи буду? Я не знаю. Гадки не маю. Може бути, ніколи не говори "ніколи". Але зараз, будучи матір'ю, я не можу собі уявити, як би я в перший рік життя своєї дочки перебувала на знімальному майданчику по 16 годин на день далеко від неї", – розповіла Камерон Діас.
Що відомо про доньку Камерон Діас
Первісток Камерон Діас і Бенджі Меддена народилась у січні 2020 року. Дівчинку назвали Раддікс.
Камерон – не одна з тих зіркових матусь, які афішують своє особисте життя та публікують чи не кожне фото свого нащадка. Відтак у мережі з'явились тільки знімки папараці, які поширив таблоїд The Sun. На кадрах Камерон Діас йшла з відпочинку на пляжі, тримаючи на руках донечку. Однак обличчя дівчинки і на цих світлинах розгледіти складно.
Де знімалась Камерон Діас
За роки своєї роботи в Голлівуді Камерон Діас знялась у десятках успішних фільмів. Актрису можна побачити у стрічках:
- "Маска"
- "Весілля мого найкращого друга"
- "Усі в захваті від Мері"
- "Ангели Чарлі"
- "Ванільне небо"
- "Банди Нью-Йорка"
- "Хочу бути тобою"
- "Відпочинок за обміном"
- "Посилка"
- "Лицар дня"
- "Училка"
- "Чого чекати, коли чекаєш дитину"
- "Інша жінка"
- "Радник" тощо
Наразі актриса вирішила зупинити свою кар'єру в Голлівуді. Натомість Камерон Діас займається власним брендом вина, який створила з бізнес-партнеркою Кетрін Павер.
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