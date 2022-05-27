В Каннах полиция задержала женщину, включавшую звук воздушной сирены во время акции протеста

На Каннском кинофестивале в день показа фильма "Видение бабочки" европейцы услышали воздушную сирену. Это был перформанс от украинцев. Женщина-костюмер Агата Винская, которая включала этот звук, задержала полиция, но затем, после проверки документов, отпустила.

Как известно, Агата приехала на Каннский кинофестиваль, чтобы помочь украинцам провести акцию протеста и привлечь внимание гламурного мира к войне и геноциду в Украине. Раньше женщина работала с польскими режиссерами во время съемок кино.

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Когда команда фильма "Видение бабочки" вышла на красную дорожку фестиваля с плакатом со словами "Россияне убивают украинцев", Агата включила сирену, которая звучала и после того, как авторы вошли в помещение.

Я очень рада, что смогла помочь. Я была на улице, чтобы включить сирены. Позже, когда вся команда пошла в зал, я продолжала держать сирену включенной. Это давало людям на улице ощущение, что что-то не так, они чувствовали из-за этого звука тревогу,

– рассказала Агата.

Однако когда к Винской подошли люди с просьбой прекратить, она отказалась выключить звук. И тогда к ней подошла полиция.

"И вдруг пришли трое полицейских, забрали меня оттуда, оттащили от забора и вывели от места показа фильма. И только когда я получила приказ от друзей из Украины остановиться, только тогда я выключила звук. Очень важно, чтобы все остальные люди знали, что сейчас в Украине происходят очень страшные вещи, это не момент для радости», – сказала женщина.

Полисмены отметили, что ее действия противозаконны, хотя сама женщина придерживалась иного мнения.

Акция протеста украинцев на Каннском фестивале: видео онлайн

Каннский кинофестиваль и Украина

Напомним, Каннский кинофестиваль публично поддержал Украину. Организаторы не приняли российскую делегацию и отказали в аккредитации российским журналистам. Тем не менее, несмотря на призыв украинских кинодеятелей прекратить распространение российского продукта, организаторы допустили участие российского фильма в основном конкурсе. "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова – одна из 21-й ленты, которая сразится за Золотую пальмовую ветвь.

Такая позиция Канн очень возмутила украинцев, которые считают, что презентовать свое творчество вместе с гражданином страны-агрессора России – это не уважение к украинцам. Кроме этого, режиссер фильма "Памфир", который в этом году презентовали в Каннах, Дмитрий Сухолиткий-Собчук сказал, что таким образом представители Канн пытаются отбелить россиян, то есть показать "хороших русских", которых нет. И у этого уже нет никаких сомнений, ведь на пресс-конференции тот же Серебренников заявил, что российским семьям, посылающим на войну своих детей, нужна помощь так же как и украинцам.

Украинское киносообщество уже высказалось по этому поводу, назвав поведение российского режиссера хоть и очевидным, но крайне лицемерным и неправильным. Даже Агнешка Голланд, возглавляющая жюри награды "Золотой глаз", раскритиковала Каннский кинофестиваль из-за участия российской картины. Она заявила, что нужно дать отпор российской агрессии в Украине, что требует абсолютного запрета российского "культурного" продукта в Европе.