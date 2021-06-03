74-й Каннский кинофестиваль-2021 обнародовал полную программу участников

Президент фестиваля Пьер Лескур и генеральный директор Тьерри Фремо сегодня утром, 3 июня 2021 года, вышли на сцену парижского кинотеатра UGC Normandie, чтобы объявить официальную программу для 74-го фестиваля кино в Каннах. Кто примет участие в борьбе за Золотую пальмовую ветвь – читайте на Кино 24.
Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу показа. В этом году фестиваль будет проходить с 6 по 17 июля 2021 года вживую, а не онлайн. Организаторы подчеркнули, что фильмы ждали свои номинации и конкурс больше, чем обычно – полтора года.
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Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".
В номинациях примут участие много интернациональных результатов работы кинематографистов, в частности фильмы таких известных режиссеров:
- Нанни Моретти,
- Джулии Дюкорно,
- Асгар Фархади,
- Франсуа Озона,
- Джастина Курзеля,
- Апичатпона Вирасетакула,
- Мии Хансен-Лёве,
- Шона Пенна.
Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет" с Марион Котияр в главной роли.
Марион Котияр в фильме "Аннет" / Скриншот из трейлера
Официальная программа 74-го Каннского фестиваля 2021
На главный конкурс представлены следующие картины:
- "Аннет", режиссер Леос Каракс;
- "Три этажа", режиссер Нанни Моретти;
- "Все прошло замечательно", режиссер Франсуа Озон;
- "Герой", режиссер Асгар Фархади;
- "Титан", режиссер Джулия Дюкурно;
- "Французский вестник", режиссер Уэс Андерсон;
- "Красная ракета", режиссер Шон Бейкер;
- "Петровы в гриппе", режиссер Кирилл Серебренников;
- "Франция", режиссер Бруно Дюмон;
- "Нитрам", режиссер Джастин Курцель;
- "Memoria", режиссер Апичатпон Вирасетакул;
- "Lingui", режиссер Махамат-Салех Харун;
- "13-й округ Парижа", режиссер Жак Одияр;
- "Беспокойный", режиссер Йоахим Лафос;
- "Перелом", режиссер Катрин Корсини;
- "Casablanca Beats", режиссер Набиль Аюш;
- "Худший человек в мире", режиссер Йоахим Трир;
- "Отсек №6", режиссер Юго Куосманен;
- "Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид;
- "Води мою машину", режиссер Рюсуке Хамагути;
- "Остров Бергман", режиссер Миа Хансен-Лёве;
- "Бенедетто", режиссер Пол Верховен;
- "История моей жены", режиссер Ильдико Эньеди;
- "День флага", режиссер Шон Пенн.
Вне конкурса будут представлены ленты американских, французских и корейских режиссеров:
- "Алин, Голос любви", режиссер Валери Лемерсье;
- "Стиллуотер", режиссер Том Маккарти;
- "Бархатное метро", режиссер Тодд Хейнс;
- "Декларация о чрезвычайных ситуациях", режиссер Хан Чжэ Рим;
- "Де Сон Вивант", режиссер Эммануэль Берко;
- "Бак Норд", режиссер Седрик Хименес.
На полуночном показе был заявлен фильм "Кровавые апельсины" режиссера Жан-Кристофа Мариса.
Тьери Фремо, генеральный директор кинофестиваля, также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры". Впервые на Каннском фестивале будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров:
- "Держи меня крепко", режиссер Матье Амальрик;
- "Корова", режиссер Андреа Арнольд;
- "Песни о любви для жестких парней", режиссер Сэмюэль Беншетри;
- "Обман", режиссер Арно Десплекин;
- "Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
- "Я перед вашим лицом", режиссер Хонг Сан Су;
- "Неделя материнства", режиссер Ева Гуссон;
- "Эволюция", режиссер Корнель Мандруцо;
- "Валь", режиссер Тин По, Лео Скотт;
- "J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье", режиссер Оливер Стоун.
Для специальных показов заявлены фильмы израильских, украинских, французских и таиландских режиссеров:
- "Н6", режиссер Йе Йе;
- "Черные тетради", режиссер Шломи Элкабец;
- "Моряк гор", режиссер Карим Айнуз;
- "Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур;
- "Бабий Яр. Контекст", режиссер Сергей Лозница;
- "Год вечной бури", режиссеры: Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Витталь, Лаура Пойтрас, Домина Сотомайор, Дэвид Лоуэри, Апичатпон Вирасетакул.
Категория "Особое отличие" Каннского кинофестиваля (Un Certain Regard):
- "Невинные", режиссер Эскиль Вогт;
- "После Янга", режиссер Когонада;
- "Ягненок", режиссер Вальдемар Йоханссон (дебют)
- "Noche De Fuego", режиссер Татьяна Уецо;
- "Bonne Mère", режиссер Афсия Эрзи;
- "Блю Байо", режиссер Джастин Чон;
- "Moneyboys", режиссер Си Би Й;
- "Фреда", режиссер Жессика Женеус;
- "Un Monde", режиссер Лаура Вандель (дебют)
- "Приверженность Хасан", режиссер Хасан Семих;
- "Домашний арест", режиссер Алексей Герман-младший;
- "А потом было утро", режиссер Эран Колирин;
- "Разжимая кулаки", режиссер Кира Коваленко;
- "Женщины плачут", режиссеры Мина Милева (Болгария), Весела Казакова;
- "Рехана Марьям Нур", режиссер Абдулла Мохаммад Саад;
- "Большая свобода", режиссер Себастьян Мейзе;
- "La Civil", режиссер Теодора Ана Михай (дебют)
- "Рощи Вар", режиссер На Цзяцуо (дебют).
Объявления программы 74-го Каннского кинофестиваля-2021: смотрите онлайн