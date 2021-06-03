74-й Каннский кинофестиваль-2021 обнародовал полную программу участников

3 июня 2021 , 13:25
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Источник:

сайт Каннского фестиваля

Президент фестиваля Пьер Лескур и генеральный директор Тьерри Фремо сегодня утром, 3 июня 2021 года, вышли на сцену парижского кинотеатра UGC Normandie, чтобы объявить официальную программу для 74-го фестиваля кино в Каннах. Кто примет участие в борьбе за Золотую пальмовую ветвь – читайте на Кино 24.

Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу показа. В этом году фестиваль будет проходить с 6 по 17 июля 2021 года вживую, а не онлайн. Организаторы подчеркнули, что фильмы ждали свои номинации и конкурс больше, чем обычно – полтора года.

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Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет".

В номинациях примут участие много интернациональных результатов работы кинематографистов, в частности фильмы таких известных режиссеров:

  • Нанни Моретти,
  • Джулии Дюкорно,
  • Асгар Фархади,
  • Франсуа Озона,
  • Джастина Курзеля,
  • Апичатпона Вирасетакула,
  • Мии Хансен-Лёве,
  • Шона Пенна.

Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет" с Марион Котияр в главной роли.


Марион Котияр в фильме "Аннет" / Скриншот из трейлера

Официальная программа 74-го Каннского фестиваля 2021

На главный конкурс представлены следующие картины:

  1. "Аннет", режиссер Леос Каракс;
  2. "Три этажа", режиссер Нанни Моретти;
  3. "Все прошло замечательно", режиссер Франсуа Озон;
  4. "Герой", режиссер Асгар Фархади;
  5. "Титан", режиссер Джулия Дюкурно;
  6. "Французский вестник", режиссер Уэс Андерсон;
  7. "Красная ракета", режиссер Шон Бейкер;
  8. "Петровы в гриппе", режиссер Кирилл Серебренников;
  9. "Франция", режиссер Бруно Дюмон;
  10. "Нитрам", режиссер Джастин Курцель;
  11. "Memoria", режиссер Апичатпон Вирасетакул;
  12. "Lingui", режиссер Махамат-Салех Харун;
  13. "13-й округ Парижа", режиссер Жак Одияр;
  14. "Беспокойный", режиссер Йоахим Лафос;
  15. "Перелом", режиссер Катрин Корсини;
  16. "Casablanca Beats", режиссер Набиль Аюш;
  17. "Худший человек в мире", режиссер Йоахим Трир;
  18. "Отсек №6", режиссер Юго Куосманен;
  19. "Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид;
  20. "Води мою машину", режиссер Рюсуке Хамагути;
  21. "Остров Бергман", режиссер Миа Хансен-Лёве;
  22. "Бенедетто", режиссер Пол Верховен;
  23. "История моей жены", режиссер Ильдико Эньеди;
  24. "День флага", режиссер Шон Пенн.

Вне конкурса будут представлены ленты американских, французских и корейских режиссеров:

  • "Алин, Голос любви", режиссер Валери Лемерсье;
  • "Стиллуотер", режиссер Том Маккарти;
  • "Бархатное метро", режиссер Тодд Хейнс;
  • "Декларация о чрезвычайных ситуациях", режиссер Хан Чжэ Рим;
  • "Де Сон Вивант", режиссер Эммануэль Берко;
  • "Бак Норд", режиссер Седрик Хименес.

На полуночном показе был заявлен фильм "Кровавые апельсины" режиссера Жан-Кристофа Мариса.

Тьери Фремо, генеральный директор кинофестиваля, также объявил о новой категории для известных кинематографистов под названием "Каннские премьеры". Впервые на Каннском фестивале будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров:

  • "Держи меня крепко", режиссер Матье Амальрик;
  • "Корова", режиссер Андреа Арнольд;
  • "Песни о любви для жестких парней", режиссер Сэмюэль Беншетри;
  • "Обман", режиссер Арно Десплекин;
  • "Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
  • "Я перед вашим лицом", режиссер Хонг Сан Су;
  • "Неделя материнства", режиссер Ева Гуссон;
  • "Эволюция", режиссер Корнель Мандруцо;
  • "Валь", режиссер Тин По, Лео Скотт;
  • "J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье", режиссер Оливер Стоун.

Для специальных показов заявлены фильмы израильских, украинских, французских и таиландских режиссеров:

  • "Н6", режиссер Йе Йе;
  • "Черные тетради", режиссер Шломи Элкабец;
  • "Моряк гор", режиссер Карим Айнуз;
  • "Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур;
  • "Бабий Яр. Контекст", режиссер Сергей Лозница;
  • "Год вечной бури", режиссеры: Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Витталь, Лаура Пойтрас, Домина Сотомайор, Дэвид Лоуэри, Апичатпон Вирасетакул.

Категория "Особое отличие" Каннского кинофестиваля (Un Certain Regard):

  • "Невинные", режиссер Эскиль Вогт;
  • "После Янга", режиссер Когонада;
  • "Ягненок", режиссер Вальдемар Йоханссон (дебют)
  • "Noche De Fuego", режиссер Татьяна Уецо;
  • "Bonne Mère", режиссер Афсия Эрзи;
  • "Блю Байо", режиссер Джастин Чон;
  • "Moneyboys", режиссер Си Би Й;
  • "Фреда", режиссер Жессика Женеус;
  • "Un Monde", режиссер Лаура Вандель (дебют)
  • "Приверженность Хасан", режиссер Хасан Семих;
  • "Домашний арест", режиссер Алексей Герман-младший;
  • "А потом было утро", режиссер Эран Колирин;
  • "Разжимая кулаки", режиссер Кира Коваленко;
  • "Женщины плачут", режиссеры Мина Милева (Болгария), Весела Казакова;
  • "Рехана Марьям Нур", режиссер Абдулла Мохаммад Саад;
  • "Большая свобода", режиссер Себастьян Мейзе;
  • "La Civil", режиссер Теодора Ана Михай (дебют)
  • "Рощи Вар", режиссер На Цзяцуо (дебют).

Объявления программы 74-го Каннского кинофестиваля-2021: смотрите онлайн

 

Автор: Богдана Ткачук