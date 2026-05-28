Можно ли смотреть онлайн фильмы, которые победили на Каннском кинофестивале-2026

С 12 по 23 мая во французском городе Канны состоялся 79-й Каннский кинофестиваль. Победителей нынешнего фестиваля объявили 23 мая.

Поэтому многим поклонникам качественного кино уже хочется посмотреть ленты, которые получили высокие награды.

Отгремел 79-й Каннский кинофестиваль, который наделал немало шума в сети. И хотя событие уже завершилось, новости о нем до сих пор активно обсуждают. В частности, много внимания привлекают фильмы, которые стали лауреатами Каннского кинофестиваля 2026 года и настоящим открытием для зрителей. Неудивительно, что многие уже хотят посмотреть эти ленты. В частности, вот эти фильмы:

Главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – в этом году получил румынский режиссер Кристиану Мунджиу за драму "Фьорд" . Ранее мы писали больше об этой ленте, поэтому по ссылке читайте, что нужно знать о фильме, который получил главную награду Каннского кинофестиваля.

"Мечтательное приключение" – немецкая криминальная драма, которая получила Приз жюри.

– немецкая криминальная драма, которая получила Приз жюри. "Родина" – польский фильм режиссера Павела Павликовского, который отметили наградой за лучшую режиссуру.

Все эти фильмы были представлены на Каннском кинофестивале. Сейчас посмотреть их онлайн, к сожалению, невозможно. Вероятно, сначала ленты выйдут в кинотеатральный прокат, а уже потом появятся на стриминговых платформах.

Гран-при присудили фильму "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева. Напомним, что со сцены Каннского фестиваля режиссер обратился к Путину на русском языке и попросил "завершить эту бойню".

В то же время рекомендовать украинским зрителям к просмотру фильм "Минотавр" представляется неуместным. Ведь над ним работал так называемый "хороший русский", который не называет войну войной и продолжает публично общаться на языке страны-агрессора.

Зато существует немало сильных украинских фильмов о войне, которые стоит посмотреть, в частности: "2000 метров до Андреевки", "20 дней в Мариуполе", "Фарфоровая война" и другие.