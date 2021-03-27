Когда история оригинального Капитана Америки в киновселенной Marvel закончилась, Крис Эванс признался, с кем бы охотно поменялся ролями. Прежде чем вы прочитаете, как считаете, с кем?

Дебютировав в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" в 2011 году, Эванс почти 10 лет играл роль Стива Роджерса. Недавно актер заявил, что единственный Мститель, с которым он поменялся бы ролями – это Железный человек .

К теме Вернется Крис Эванс в роли Капитана Америки: комментарий Marvel

История Железного человека Тони Старка в киновселенной Marvel тоже закинчилась. Без двух из величайших и самых популярных героев франшиза выглядит совсем иначе.

Но Эванс заявил, что если бы ему дали шанс, то еще одним Мстителем, которого он хотел бы сыграть, есть Железный Человек.

Он рассказал, что эта роль очень интересная и именно этот персонаж был двигателем киновселенной Marvel. Но при этом Эванс добавил, что никто не сыграл бы эту роль лучше Роберта Дауни-младшего.

Заработок был бы неплохим, но сама роль такая забавная. Знаете, роль в том, что он двигатель, он жизнь. Но я считаю, что это своего рода подписка на провал. Я не думаю, что на этой планете есть что-то, что могло бы улучшить то, что сделал Дауни, понимаете, о чем я? Я не считаю, что это роль, которая похожа на Джеймса Бонда, Супермена или Бэтмена, что другие люди каким-то образом могут откусить это яблоко. Он (Роберт Дауни-младший – 24 канал) Железный человек, конец,

– заявил актер.

Крис Эванс и Роберт Дауни-младший являются хорошими друзьями за кадром. Фактически, Дауни помог привлечь своего друга к киновселенной Marvel после того, как тот неоднократно отклонял предложение сыграть Капитана Америку.

А теперь фанатом придется смириться с отсутствием Железного человека и Капитана Америки во франшизе. Печально и то, что оба актера технически перестали быть ее частью.

Особенности отношений Капитана Америки и Железного человека в "Мстителях"

Часто Железный человек и Капитан Америка не могли поделить лидерство и грызлись между собой, словно собаки. И это творческое решение имеет смысл. Ведь героев, которые наиболее отличаются, действительно сложно найти. Стив Роджерс был традиционным и консервативным, а Тони Старк всегда искал новые способы двигаться вперед. Стив – лицо нравственности и благоразумия, тогда как Тони – полная его противоположность.

Их отношения наиболее обострились в сиквеле "Первый мститель: Гражданская война". Когда Тони узнал, что Баки убил его родителей, а Стив намеренно скрывал это от него.

Только Танос смог заставить героев отложить в сторону свои споры и собраться вместе.