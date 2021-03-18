В январе 2021 ходили слухи, что Крис Эванс ведет переговоры о возвращении в кинематографическую вселенную Marvel. Председатель Marvel Studios Кевин Файги наконец прокомментировал слухи.

Кевин Файги обычно загадочно отвечает о будущем своей франшизы, но в этом вопросе он был окончательным. Файги заявил, что Эванс больше не вернется к роли Кэпа.

К теме Marvel создали ЛГБТ-версию Капитана Америки фото

Я редко отвечаю "нет", потому что мимолетный мир не перестает удивлять меня, но, как мне кажется, эти слухи были довольно быстро развеяны ним самым (Крисом Эвансом – 24 канал) ,

– заявил Файги.

Председатель Marvel имел в виду твит Эванса, в котором он сообщил, что ничего не знает о своем возвращении.

Фанаты все это время читали сообщение Эванса, как "загадочное", но слова Файга достаточно прямолинейны. Эванс не вернется к роли Капитана Америки. Конечно, пока неизвестно, будет ли у него несколько реплик в "Соколе и Зимнем солдате", но это совсем другая ситуация.

Зато актер Себастьян Стэн (Зимний солдат) заявил, что "все возможно". Ведь фанаты всегда будут думать о Крисе Эвансе, услышав имя Капитан Америка.

К слову, уже 19 марта на стриминговой платформе Disney+ представят дебютные эпизоды "Сокола и Зимнего солдата". Роль Капитана Америки в этом сериале должна перейти к Сэму Уилсону (Соколу).