У січні 2021 року ходили чутки, що Кріс Еванс веде переговори щодо повернення до кінематографічного всесвіту Marvel. Голова Marvel Studios Кевін Файгі нарешті прокоментував чутки.

Кевін Файгі зазвичай загадково відповідає про майбутнє своєї франшизи, але в цьому питанні він був остаточним. Файгі заявив, що Еванс більше не повернеться до ролі Кепа.

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Я рідко відповідаю "ні", тому що швидкоплинний світ не перестає дивувати мене, але, як мені здається, ці чутки були досить швидко розвіяні ним (Крісом Евансом – 24 канал) самим,

– заявив Файгі.

Голова Marvel мав на увазі твіт Еванса, у якому він повідомив, що нічого не знає про своє повернення.

Фанати весь цей час читали повідомлення Еванса, як "загадкове", але слова Файгі досить прямолінійні. Еванс не повернеться в ролі Капітана Америки. Звісно, поки невідомо, чи буде у нього кілька реплік в "Соколі і Зимовому солдаті", але це зовсім інша ситуація.

Натомість актор Себастьян Стен (Зимовий солдат) заявив, що "все можливо". Адже фанати завжди думатимуть про Кріса Еванса, почувши ім'я Капітан Америка.

До слова, вже 19 березня на стрімінговій платформі Disney+ презентують дебютні епізоди "Сокола і Зимового солдата". Роль Капітана Америки у цьому серіалі повинні перейти до Сема Вілсона (Сокола).

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