Коли історія оригінального Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel закінчилась, Кріс Еванс зізнався, з ким би залюбки помінявся ролями. Перш ніж ви прочитаєте, як вважаєте, з ким?

Дебютувавши у фільмі "Капітан Америка: Перший месник" у 2011 році, Еванс майже 10 років грав роль Стіва Роджерса. Нещодавно актор заявив, що єдиний Месник, з яким він помінявся б ролями – це Залізна людина.

До теми Чи повернеться Кріс Еванс до ролі Капітана Америки: коментар Marvel

Історія Залізної людини Тоні Старка у кіновсесвіті Marvel теж закінчилась.Без двох із найвидатніших та найпопулярніших героїв франшиза виглядає зовсім інакше.

Але Еванс заявив, що якби йому дали шанс, то ще одним Месником, якого він хотів би зіграти, є Залізний Людина.

Він розповів, що ця роль дуже цікава і саме цей персонаж був рушієм кіновсесвіту Marvel. Але при цьому Еванс додав, що ніхто не зіграв би цю роль краще за Роберта Дауні-молодшого.

Заробіток був би непоганим, але сама роль така кумедна. Знаєте, роль в тому, що він двигун, він життя. Але я вважаю, що це свого роду підписка на провал. Я не думаю, що на цій планеті є щось, що могло б покращити те, що зробив Дауні, розумієте, про що я? Я не вважаю, що це роль, яка буде схожа на Джеймса Бонда, Супермена або Бетмена, що інші люди якимось чином можуть відкусити це яблуко. Він (Роберт Дауні-молодший – 24 канал) Залізний людина, кінець,

– заявив актор.

Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший є хорошими друзями за кадром. Фактично, Дауні допоміг залучити свого друга до кіновсесвіту Marvel після того, як той неодноразово відхиляв пропозицію зіграти Капітана Америку.

А тепер фанатом доведеться змиритися з відсутністю Залізної людини та Капітана Америки у франшизі. Сумно й те, що обидва актори технічно перестали бути її частиною.

Особливості стосунків Капітана Америки та Залізної людини у "Месниках"

Часто Залізна людина і Капітан Америка не могли поділити лідерство та гризлися між собою, немов собаки. І це творче рішення має сенс. Адже героїв, які найбільш відрізняються, годі й шукати. Стів Роджерс був традиційним та консервативним, а Тоні Старк завжди шукав нові способи рухатися вперед. Стів – обличчя моральності та розсудливості, тоді як Тоні – повна його протилежність.

Їхні стосунки найбільш загострилися у сиквелі "Перший месник: Громадянська війна". Коли Тоні дізнався, що Бакі вбив його батьків, а Стів навмисно приховував це від нього.

Лише Танос зміг змусити героїв відкласти в сторону свої суперечки та зібратися разом.

Фільм "Месники": дивіться трейлер