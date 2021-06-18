Закулисье "Форсаж 9": Карди Би рассказала о своем персонаже в фильме

Певица Карди Би сыграла роль девушки, которая связана с прошлым главного героя Доминика. О персонаже хип-хоп исполнительницы в фильме "Форсаж 9" режиссера Джастина Лина читайте дальше.

В шоу американскую певицу и актрису пригласил звезда франшизы Вин Дизель.

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Мне нравится то, что я представляю такую мощную, сильную женщину. Она просто такая сучка. У нее есть маленький трюк для вас,

– прокомментировала певица своего персонажа.

О Доминике певица отзывалась только положительно: "Находясь рядом с Вином я поняла, он такой милый и сводит с ума. Он заставил меня чувствовать себя так комфортно, я просто в восторге от этого. Он крутой!".

Официальный YouTube-канал франшизы также показал видео со съемок, которое демонстрирует закулисье с Карди Би.

Карди Би рассказывает о своем персонаже в "Форсаже 9": смотрите видео

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Напомним, украинскую премьеру "Форсажа", которая состоялась 11 июня, посетили такие украинские знаменитости, как Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич, Ахтем Сеитаблаев и другие.