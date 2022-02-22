Кассовые сборы "Носорога": сколько миллионов гривен собрал фильм Сенцова в первый уикенд

Компания "Артхаус Трафик" поделилась результатами проката криминальной драмы Олега Сенцова "Носорог" за первый уикенд. Фильм, вышедший 17 февраля, посмотрело почти 28 тысяч зрителей, а кассовые сборы составили 3,5 миллионов гривен.

Что надо знать о фильме "Носорог"

"Носорог" рассказывает о 1990-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к Независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были неслучайными. Однако, по словам Олега Сенцова, речь идет не о бандитах, а об украинской истории.

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Стоит отметить, что главный актер фильма "Носорог" Сергей Филимонов – непрофессиональный актер. По словам режиссера Олега Сенцова, все экшн-сцены с его участием получились очень органично. Поскольку он не имел актерской подготовки, то получилось сложнее с драматическими моментами. Но, "с другой стороны, два приза в Батуми и Стокгольме за лучшую актерскую работу говорят сами за себя", – дополнил он.

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Интересно, что фильм "Носорог" уже имеет успешную историю: он победил в Стокгольме, побывал в Венеции, он был на нескольких фестивалях класса А, например, в Варшаве (Польша), Гоа (Индия).

Читайте большое интервью о фильме "Носорог" с режиссером Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта " Интервью 24 ".

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

Напомним, перед премьерой "Носорога" Netflix купил права на показ фильма. Редакция кино 24 взяла комментарий у продюсера фильма и директора "Артхаус Трафик" Дениса Иванова, который отметил, что премьера ленты на Netflix состоится в мае 2022 года.

Это первый украинский фильм, который купила большая корпорация еще задолго до реализма в кинотеатрах. Очевидно, что это говорит о качестве ленты "Носорог", а также это о вере людей, которые покупали проект, – что это кино реально сработает и у него будет большое количество зрителей, в том числе и онлайн, – сказал он.

Заметим, это один из немногих украинских кинопроектов, которые представлены на американской платформе.