Как сообщила 24 каналу пресс-служба фильма, зрителей американского стриминга Netflix будет ждать онлайн премьера украинской ленты "Носорог" Олега Сенцова. Это один из немногих украинских продуктов, которые представлены на платформе.

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Мировая премьера "Носорога" состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты" в сентябре 2021 года.

Уголовную драму признали лучшей на фестивале Stockholm International Film, а исполнитель главной роли в картине Сергей Филимонов победил в категории "Лучший актер".

Важно. Следите за новостями Кино 24, мы подготовили интересное интервью с режиссером фильма "Носорог" Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым ("Артхаус Трафик"), а также отзыв на фильм о сложном периоде украинской истории – криминальных 90-х годах.

Кроме Netflix фильм также купили для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира. Интересно, что телевизионная премьера криминальной драмы запланирована также на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.

Сюжет фильма Олега Сенцова

Согласно сюжету, "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен рисуется история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что фильм не о бандитах, а об украинской истории.

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История создания фильма

Девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.

Съемки криминальной драмы "Носорог" проходили в разных городах Украины, таких как Кривой Рог, Львов и Киев, и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.