Як повідомила 24 каналу пресслужба фільму, на глядачів американського стримінгу Netflix чекатиме онлайн прем'єра української стрічки "Носоріг" Олега Сенцова. Це один з небагатьох українських продуктів, які представлені на платформі.

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Світова прем'єра "Носорога" відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти" у вересні 2021-го року.

Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор".

Важливо. Слідкуйте за новинами Кіно 24, ми підготували цікаве інтерв'ю з режисером стрічки "Носоріг" Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим ("Артхаус Трафік"), а також відгук на фільм про складний період української історії – кримінальні 90-ті роки.

Окрім Netflix, фільм також купили для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах у світі. Цікаво, що телевізійна прем'єра кримінальної драми також запланована на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

Сюжет фільму Олега Сенцова

За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

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Історія створення фільму

Дев'ять років тому, 2012-го, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.

Зйомки кримінальної драми "Носоріг" відбувались у різних містах України таких, як Кривий Ріг, Львів та Київ й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.