Як повідомила 24 каналу пресслужба фільму, на глядачів американського стримінгу Netflix чекатиме онлайн прем'єра української стрічки "Носоріг" Олега Сенцова. Це один з небагатьох українських продуктів, які представлені на платформі.
Не пропустіть Захопливі фільми, де герої випробовують удачу в рулетці
Світова прем'єра "Носорога" відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти" у вересні 2021-го року.
Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор".
Окрім Netflix, фільм також купили для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах у світі. Цікаво, що телевізійна прем'єра кримінальної драми також запланована на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.
Сюжет фільму Олега Сенцова
За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.
"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму
Історія створення фільму
Дев'ять років тому, 2012-го, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.
Зйомки кримінальної драми "Носоріг" відбувались у різних містах України таких, як Кривий Ріг, Львів та Київ й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.