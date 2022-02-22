Що треба знати про фільм "Носоріг"
"Носоріг" розповідає про 1990-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Однак, за словами Олега Сенцова стрічка не про бандитів, а про українську історію.
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Варто зазначити, що головний актор фільму "Носоріг" Сергій Філімонов – непрофесійний актор. За словами режисера Олега Сенцова, усі екшн-сцени з його участю вийшли дуже органічно. Оскільки він не мав акторської підготовки, то вийшло складніше з драматичними моментами. Але, "з іншої сторони, два призи у Батумі та Стокгольмі за найкращу акторську роботу говорять самі за себе", – доповнив він.
Цікаво, що фільм "Носоріг" вже має успішну історію: він переміг у Стокгольмі, побував у Венеції, він був на декількох фестивалях класу А, наприклад, у Варшаві (Польща), Гоа (Індія).
"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму
Нагадаємо, перед прем’єрою "Носорога" Netflix купив права на показ фільму. Редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який наголосив, що прем'єра стрічки на Netflix відбудеться у травні 2022 року.
Це перший український фільм, який купила велика корпорація ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює та у нього буде велика кількість глядачів, зокрема й онлайн, – сказав він.
Зауважимо, це один з небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.