Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля 2023

На 76-й торжественной церемонии открытия Каннского кинофестиваля французская актриса Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда". Видео выступления появилось в соцсетях.

В 2023 году Катрин Денев также украсила официальный постер кинофестиваля. Мероприятие продлится до 27 мая, передает 24 Канал.

Смотрите также Ермак опубликовал новый ребус: на что он намекает и при чем здесь Катрин Денев

Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки в Каннах

Стихотворение "Надежда" было написано в 1880 году, когда Лесе было всего 9 лет, после того, как она узнала, что ее тетю Елену Косач отправили в ссылку за участие в революционном движении. Актриса ранее уже читала это стихотворение во время программы на французском телеканале TV5 Monde, посвященной году полномасштабного вторжения России на Украину.

В исполнении Катрин Денев строки из стихотворения прозвучали на французском. По-украински он звучит так:

Ни судьбы, ни воли у меня нет,

Осталась только надежда одна:

Надежда вернуться еще раз в Украину,

Взглянуть еще раз на родную страну,

Взглянуть еще раз на синий Днепр, —

Там жить или умереть, мне все равно;

Взглянуть еще раз на степь, могилки,

Последний раз вспомнить пылкие мысли…

Ни судьбы, ни воли у меня нет,

Осталась только одна надежда.

В этом году организаторы Каннского кинофестиваля представили постер с изображением французской актрисы Катрин Денев. Фото было сделано на Лазурном побережье 1 июня 1968 во время съемок фильма "Капитуляция" режиссера Алена Кавалье.

"Радостная, смелая и романтичная, молодая женщина с длинными светлыми волосами уверенно улыбается своему будущему. Катрин Деньов воплощает в себе некую магию – чистую, напряженную и временами трансгрессивную. Именно эту неописуемую магию передает 76-й Международный кинофестиваль с помощью этого вечного плаката. Еще раз подчеркнуть славное настоящее кино и заглянуть в его полное перспектив будущее. Катрин Деньов олицетворяет то, чем кино никогда не должно переставать быть: неосязаемым, смелым, неуважительным", – так описали постер из Денев организаторы кинофестиваля.

Катрин Денев на постере Каннского кинофестиваля / Festival de Cannes

Напомним, на 79-м кинофестивале в Венеции Катрин Денев воздержалась от громких заявлений о войне в Украине, однако украсила лацкан блузы украинским флагом и лаконично сказала: "Я очень хорошо осознаю, как и многие люди, почему я надела его (значок флага – 24 канал) на пресс-конференцию. Однако я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой ум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений".