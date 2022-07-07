Кейт, являющаяся послом доброй воли ООН, сняла фильм вместе с экс-редактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином де Пиром. Лента длится около часа.

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О чем рассказывает фильм "Украина: Жизнь под ударом", снятый Кейт Бланшетт

Его главные герои – работник ГСЧС Роман и его команда, спасшие Харьков от пожаров, вызванных взрывами, а также фельдшеры Татьяна и Ирина, они не только спасали раненых, но и ежедневно помогали людям, которые несколько месяцев находились в подполье, скрываясь от ударов.

По словам продюсеров, это "история битвы за Харьков глазами мирных жителей и работников службы чрезвычайных ситуаций, на которых выпала основная тяжесть российского нашествия". Сама Кейт также озвучила фильм, рассказав историю боев за город.

Документальную ленту "Украина: Жизнь под ударом" (Ukraine: Life Under Attack) можно просмотреть на сайте Channel 4 Plus, но для просмотра нужна регистрация. Также фильм представлен на официальном сайте.

В документальном фильме мы можем увидеть кадры разрушенных домов, уничтоженный район Северной Салтовки, а также мирных жителей, вынужденных прятаться во время ударов в бомбоубежищах.

Это действительно трогательный портрет жизни в Харькове и Харьковской области с точки зрения гражданских лиц и аварийно-спасательных служб, оставшихся в городе во время российского вторжения,

– подчеркнул исполнительный продюсер фильма Невин Мабро.

Напомним, недавно Кейт Бланшетт надела элегантный костюм сине-желтого цвета, который впоследствии продаст на аукционе.