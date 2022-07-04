Кейт Бланшетт является послом доброй воли ООН и неоднократно высказывалась в знак поддержки Украины. Ранее голливудская актриса записала видеообращение с призывом поддержать пожертвования для украинского населения, пострадавшего от войны России против Украины.
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Кейт Бланшетт надела сине-желтый костюм в поддержку Украины
Помимо актерской деятельности Кейт Бланшетт является послом ООН доброй воли по вопросам беженцев. Образ Кейт Бланшетт в сине-желтом костюме показала звездная стилистка Элизабет Стюарт, которая, собственно, и работала над этим нарядом.
Элегантный костюм принадлежит бренду Grayscale, создавшему капсульную линейку одежды в поддержку Украины. Позже, как сообщила стилистка, его продадут на благотворительном аукционе.
Кейт Бланшетт надела сине-желтый костюм в поддержку Украины / Фото из инстаграма Элизабет Стюарт
Фильмография Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт – дважды обладательница Оскара, трехкратная лауреат премий Золотой глобус (1999, 2008, 2014 годы), BAFTA (1999, 2005, 2014 годы), и премии Гильдии киноактеров США (2004, 2004 годы).
Американская актриса наиболее известна благодаря невероятным исполнениям ролей в следующих фильмах:
- "Елизавета" (1999, премии BAFTA и Золотой глобус за лучшую женскую роль);
- "Авиатор" (2005, премии Оскар и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана);
- кинотрилогии "Властелин Колец" (2001 – 2003 годы).
За фильм "Жасмин" актриса получила премию Оскар, премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль. В творчестве звезды еще такие ленты:
- "Миссис Америка" 2020 год;
- "Аллея ужаса" 2021 год;
- "Не смотрите наверх" 2021 год;
- "Пиноккио" 2022 год;
- "Бордерлендс" 2022 год.
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Какие еще звезды поддержали Украину
- Пэрис Гилтон в июне посетила французский фестиваль "Каннские львы". Во время одной из мероприятий на запястье американской актрисы завязали ленту в цвете украинского флага;
- Марина Мазепа – украинка из Конотопа, которая снимается в голливудских фильмах, с начала войны она поддерживает Украину морально и финансово. В футболках и тощие с надписями "Hello. I am Ukrainian" и "Русский военный корабель иди на х*й" звезда гуляет по улицам Лос-Анджелеса и привлекает внимание прохожих. В свободное время она готовит блюда украинской кухни и угощает голливудских актеров. Об этом мы поговорили с ней в формате видеоинтервью. Читайте по ссылке;
- Голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович также поддержала Украину. Месяц назад знаменитость записала видеообращение к украинцам, в котором отметила наших защитников, которые ежедневно борются за свободу;
- Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН и посетила Украину весной, постоянно высказывается в знак поддержки Украины. В Украине ей подарили серебряное кольцо с изображением карты Украины.