Кейт Бланшетт є послом доброї волі ООН та неодноразово висловлювалась на знак підтримки України. Раніше голлівудська актриса записала відеозвернення із закликом підтримати пожертви для українського населення, яке постраждало від війни Росії проти України.
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Кейт Бланшетт одягла синьо-жовтий костюм в підтримку України
Окрім акторської діяльності, Кейт Бланшетт є послом ООН доброї волі з питань біженців. Образ Кейт Бланшетт у синьо-жовтому костюмі показала зіркова стилістка Елізабет Стюарт, яка, власне, і працювала над цим вбранням.
Елегантний костюм належить бренду Grayscale, який створив капсульну лінійку одягу в підтримку України. Згодом, як повідомила стилістка, його продадуть на благодійному аукціоні.
Кейт Бланшетт одягла синьо-жовтий костюм в підтримку України / Фото з інстаграму Елізабет Стюарт
Фільмографія Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт – двічі володарка Оскара, триразова лауреатка премій Золотий глобус (1999, 2008, 2014 роки), BAFTA (1999, 2005, 2014 роки), і премії Гільдії кіноакторів США (2004, 2005, 2014 роки).
Американська актриса найбільш відома завдяки неймовірним виконанням ролей у таких фільмах:
- "Єлизавета" (1999, премії BAFTA та Золотий глобус за найкращу жіночу роль);
- "Авіатор" (2005, премії Оскар та BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану);
- кінотрилогії "Володар Перснів" (2001 – 2003 роки).
За фільм "Жасмин" акторка здобула премію Оскар, премію BAFTA та премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль. У творчому доробку зірки ще такі стрічки:
- "Місіс Америка" 2020 рік;
- "Алея жаху" 2021 рік;
- "Не дивіться вгору" 2021 рік;
- "Піноккіо" 2022 рік;
- "Бордерлендс" 2022 рік.
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Які ще зірки підтримали Україну
- Періс Гілтон у червні відвідала французький фестиваль "Каннські леви". Під час одного із заходів на зап’ястя американської акторки зав’язали стрічку у кольорі українського прапора;
- Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка знімається в голлівудських фільмах, від початку війни вона підтримує Україну морально і фінансово. У футболках та худі з надписами "Hello. I am Ukrainian" та "Русский воєнний корабль иди на х*й" зірка гуляє вулицями Лос-Анджелеса і привертає увагу перехожих. У вільний час вона готує страви української кухні та пригощає голлівудських акторів. Про це все ми поговорили з нею у форматі відеоінтерв’ю. Читайте за посиланням;
- Голлівудська акторка з українським корінням Мілла Йовович також підтримала Україну. Місяць тому знаменитість записала відеозвернення до українців, в якому зазначила про наших захисників, які щодень борються за свободу;
- Анджеліна Джолі, яка також є послом доброї волі ООН і відвідала Україну весною, постійно висловлюється на знак підтримки України. В Україні їй подарували срібну каблучку із зображенням карти України.