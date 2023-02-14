Кейт Уинслет на днях рассказала, как это было – сниматься в сексуальных сценах на глазах своего мужа. Интимные подробности узнайте ниже.

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Кейт Уинслет снималась в эротических сценах с Ди Каприо в присутствии мужа

Уинслет прежде всего подчеркнула, что ей было неудобно и немного странно. "Мой муж там", – говорила она. Ди Каприо говорил, что его партнерша фильма была "превосходным профессионалом", к тому же в 2009 году за роль Эйприл Уиллер в фильме она получила Золотой глобус.

Актер ранее рассказывал о своих отношениях с Винслетом перед выходом фильма. "Мы активно искали, чем бы заняться вместе. Это было естественно. Она моя приятельница", – сказал он в то время, когда снимали фильм.

Хотя Винслет чувствовала себя некомфортно во время сексуальных сцен, однако Ди Каприо признал, что их тесная связь была "преимуществом" во время съемок сложных сцен.

Мы знаем границы друг друга. Мы были хорошими друзьями на протяжении многих лет. Между нами, безусловно, есть уровень комфорта, однако мы бросаем вызов друг другу как актеры,

– сказал актер.

Кейт Уинслет и Сэм Мендес расстались в 2010 году, у пары есть 19-летний сын Джо. "У нас есть общий ребенок, которого мы оба любим, и воспитывать его вместе и без каких-либо конфликтов, абсолютно необходимо".

Напомним, ко Дню всех влюбленных в кинотеатрах Украины вышла обновленная версия "Титаника". Выход фильма посвящен 25-летию выхода картины. Интересные факты о фильме читайте по ссылке.