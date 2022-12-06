Звезда скончалась после непродолжительной борьбы с раком. Об этом сообщили в соцсетях ее дети: Уильям Тру и Лилли Паркер.
Читайте также Умер звезда "Крепкого орешка" и "Вокера, техасского рейнджера" Кларенс Гильярд-младший
Умерла актриса Керсти Элли
О смерти актрисы стало известно 6 декабря. Причиной смерти стал рак.
Наша необычная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно,
– говорится в сообщении детей звезды.
"Она была окружена ближайшей семьей и боролась с большой силой, оставив нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых ожидающих впереди приключениях. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще удивительней матерью и бабушкой".
Менеджер Элли Донован Дотри подтвердила смерть в электронном письме Associated Press.
Керсти Элли умерла / Скриншот сообщения
Кстати "Девять лет без тебя": дочь погибшего Пола Уокера тронула семейным фото с отцом
Что известно об актрисе
- Керсти Элли родилась 12 января 1951 года. Начала свою карьеру в 1980-х и снялась более чем в 70 фильмах и сериалах.
- В 1991 году она получила премии Эмми и Золотой глобус в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за роль в сериале "Чирс".
- 1994 актриса была вновь отмечена телевизионной премией Эмми за лучшую женскую роль в ленте "Мать Дэвида".
Кроме фильма "Двое: я и моя тень" и сериала "Чирс", другими известными работами актрисы являются:
- "Уж кто бы говорил",
- "И в нищете, и в богатстве",
- "Шкаф Вероники",
- "Север и Юг",
- "Королевы крика"
Керсти Элли в фильме "Уж кто бы говорил" / Фото из Кинориума