Зірка померла після нетривалої боротьби з раком. Про це повідомили у соцмережах її діти: Вільям Тру та Ліллі Паркер.

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Померла актриса Керсті Еллі

Про смерть акторки стало відомо 6 грудня. Причиною смерті став рак.

Наша незвичайна, сильна і любляча мама померла після боротьби з раком, який був виявлений зовсім недавно,

– йдеться в повідомленні дітей зірки.

"Вона була оточена найближчою сім'єю і боролася з великою силою, залишивши нам впевненість у її нескінченній радості життя та будь-яких пригодах, які чекають попереду. Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще дивовижнішою матір'ю та бабусею".

Менеджер Еллі Донован Дотрі підтвердила смерть в електронному листі Associated Press.



Керсті Еллі померла / Скриншот допису

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Що відомо про актрису

Керсті Еллі народилася 12 січня 1951 року. Розпочала свою кар’єру у 1980-х і знялася у понад 70 фільмах та серіалах.

1991 року вона отримала премії Еммі та Золотий глобус у номінації "Найкраща жіноча роль на ТБ" за роль у серіалі "Чірс".

1994 року актриса була знову відзначена телевізійною премією Еммі за найкращу жіночу роль у стрічці "Мати Девіда".

Окрім фільму "Двоє: я і моя тінь" та серіалу "Чірс", іншими відомими роботами актриси є:

"Вже хто б казав",

"І в злиднях, і в багатстві",

"Шафа Вероніки",

"Північ і Південь",

"Королеви крику"

Керсті Еллі у фільмі "Вже хто б казав" / Фото з Кіноріуму