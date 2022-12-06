Умерла актриса Керсти Элли, сыгравшая в фильме "Двое: я и моя тень": причина смерти

В США умерла актриса Керсти Элли, известная по ролям в фильме "Двое: я и моя тень" и сериале "Чирс". Ее не стало на 72 году жизни.

Звезда скончалась после непродолжительной борьбы с раком. Об этом сообщили в соцсетях ее дети: Уильям Тру и Лилли Паркер.

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Умерла актриса Керсти Элли

О смерти актрисы стало известно 6 декабря. Причиной смерти стал рак.

Наша необычная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно,

– говорится в сообщении детей звезды.

"Она была окружена ближайшей семьей и боролась с большой силой, оставив нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых ожидающих впереди приключениях. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще удивительней матерью и бабушкой".

Менеджер Элли Донован Дотри подтвердила смерть в электронном письме Associated Press.



Керсти Элли умерла / Скриншот сообщения

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Что известно об актрисе

Керсти Элли родилась 12 января 1951 года. Начала свою карьеру в 1980-х и снялась более чем в 70 фильмах и сериалах.

В 1991 году она получила премии Эмми и Золотой глобус в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за роль в сериале "Чирс".

1994 актриса была вновь отмечена телевизионной премией Эмми за лучшую женскую роль в ленте "Мать Дэвида".

Кроме фильма "Двое: я и моя тень" и сериала "Чирс", другими известными работами актрисы являются:

"Уж кто бы говорил",

"И в нищете, и в богатстве",

"Шкаф Вероники",

"Север и Юг",

"Королевы крика"

Керсти Элли в фильме "Уж кто бы говорил" / Фото из Кинориума