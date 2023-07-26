Звезда "Карточного дома" расплакалась, когда судья зачитывал приговоры. Он также сказал, что был "унижен" результатом судебного разбирательства.

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Кевина Спейси оправдали в суде

С задумчивым лицом он услышал, как старшина присяжных девять раз сказала "не виноват". Он начал плакать на скамье подсудимых, услышав приговоры. Затем актер обнял своего руководителя и команду юристов, все еще в слезах, и поблагодарил работников суда,

– проинформировал находившийся в суде журналист.

Как сообщает BBC, теперь 64-летний Спейси попытается возобновить карьеру, которая принесла ему немало наград и похвал.

Кевина Спейси оправдали в суде по всем 9 сексуальным преступлениям / People

Напомним, актера обвиняли в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Звезде сериала "Карточный дом" также были предъявлены обвинения в принуждении человека к сексу с проникновением без согласия партнера. "Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – дополнил он.

Ранее по обвинениям в притязаниях, Кевина Спейси обязали также выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за секс-скандалов, связанных со звездой, студия понесла немалый ущерб.

Заметьте. Кевин Спейси является двукратным лауреатом премии Оскар и снялся в таких фильмах, как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале "Карточный домик" от Netflix.