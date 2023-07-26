Зірка "Карткового будинку" розплакався, коли суддя зачитував вироки. Він також сказав, що був "принижений" результатом судового розгляду.

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Кевіна Спейсі виправдали у суді

Із задумливим обличчям він почув, як старшина присяжних дев'ять разів сказала "не винен". Він почав плакати на лаві підсудних, почувши вироки. Потім актор обійняв свого керівника та команду юристів, все ще в сльозах, і подякував працівникам суду,

– поінформував журналіст, який був у суді.

Як повідомляє BBC, тепер 64-річний Спейсі намагатиметься відновити кар'єру, яка принесла йому чимало нагород та похвал.

Кевіна Спейсі виправдали у суді за всіма 9 сексуальними злочинами / People

Нагадаємо, актора звинувачували у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Зірці серіалу "Картковий будинок" також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексу із проникненням без згоди партнера. "Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – доповнив він.

Раніше через звинувачення у домаганнях, Кевіна Спейсі зобов'язали також виплатити майже 31 мільйон доларів студії MRC за порушення контракту. Через секс-скандали, пов’язані із зіркою, студія зазнала чималих збитків.

Зауважте. Кевін Спейсі є дворазовим лауреатом премії Оскар і знявся в таких фільмах, як "Сім", "Секрети Лос-Анджелеса", "Краса по-американськи" та "Малюк на драйві", а також у серіалі "Картковий будиночок" від Netflix.