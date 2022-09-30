Редакция Кино 24 собрала 5 причин, почему стоит пойти на Kharkiv MeetDocs в эти выходные. Заметьте, во время полномасштабного вторжения организовать такую ​​меру очень непросто. Итак, приобщаем к борьбе на информационном фронте и популяризируем свою культуру как можно больше.

Читайте наше интервью Как это – снимать фильм у только что освобожденных Бучи и Ирпени: интервью с Кляцким

В интервью 24 каналу директор Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм отметила, что в 2022 году международный фестиваль документального и художественного кино – особенно важен, ведь мы не должны дать забыть миру о войне в Украине.

Документалистика – не только способ зафиксировать время, но и мощный инструмент доказательной базы военных преступлений и борьбы с фейками. Кино – это наш инструмент борьбы,

– отметила она.

Интересные факты и почему стоит пойти на Kharkiv MeetDocs: 5 причин

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival (KMD EUFF) способствует культурной интеграции художников из разных регионов Украины, в частности восточных, значительно пострадавших в результате российской агрессии. Фестиваль основан в 2017 году. В этом году будет проходить при поддержке Федеративного министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).

Локации. MeetDocs станет самым заметным художественным событием этой осенью в столице. Многие мероприятия будут проходить в любимом многими кинотеатре "Октябрь", а также онлайн.

Если вы живете в Киеве – не теряйте времени, вы знаете, где его провести! Тем более, сколько времени мы не могли посещать кинотеатры? Вспомните времена пандемии, первые месяцы войны. Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival – яркая возможность увидеть любимые картины на больших экранах.

Фильмы. Kharkiv MeetDocs уделяет особое внимание документальным фильмам по социально-политическим важным темам, а также тем, которые касаются восточноукраинских регионов. В программе будут также художественные фильмы, но созданные на реальных событиях.

Мировые премьеры

"Евродонбас";

"Педагоги. Каникулы в оккупации";

"Украинское кино. Становление";

"Не видеть/Не грешить";

"Миротворцы. Первая миссия";

"Война в моей голове".

Украинские премьеры

"Побег";

"Дом из заноз";

"Как там Катя?";

"Дневник невесты Христа";

"День Украинского Добровольца";

"Привоз";

"Самый счастливый человек в мире";

"наружу";

"Лев".

С расписанием картин можно ознакомиться на сайте.

К теме Лучшие украинские и мировые премьеры, которые вы не можете пропустить на Kharkiv MeetDocs Festival

Воркшопы. На Kharkiv MeetDocs вы сможете увидеть не только крутые премьеры, а я и посетить серию интеллектуальных встреч с экспертами украинского кино, операторами, продюсерами и режиссерами, среди которых Ярослав Войцешек, Тарас Ткаченко, Кирилл Горобец, Полина Толмачева и Евгений Санников. Расписание воркшопов 2022 – на сайте фестиваля.

Сбор для ВСУ. За просмотр онлайн программ откроют донаты для ВСУ. Собранные средства сформируют в разные благотворительные фонды. Посетить Kharkiv MeetDocs – помочь украинской армии – 132-му разведывательному батальону.

Визуальная концепция фестиваля впечатляет. Ключевые желтый и голубой символизируют наше мужество и стойкость, которыми показал себя Харьков, и которые дают надежду на освобождение оккупированных территорий. Ниточка красного – это пролитая за свободу кровь украинцев. На визуалах Kharkiv MeetDocs изображает важнейшие харьковские достопримечательности, пострадавшие от ракет кафиров, а памятник Шевченко горожанам пришлось обложить мешками с песком. "Мы обвели их желтой линией, которая символизирует защиту и отпор. Харьков, как город-герой, защищается как может от ежедневных бомбардировок и каждый обстрел нестерпимо болит нам", – рассказала Евгения Кригсхайм.

Как сообщила пресс-служба фестиваля, на новом постере фестиваля — памятник Тарасу Шевченко в Харькове . "Скульптура защищена мешками с песком, и Тарас строго выглядывает из-за укреплений. Этот памятник стал символом MeetDocs в этом году: так же как украинцы берегут физическое культурное наследие от российских атак, так и фестиваль стремится уберечь украинское кино, инструмент культурного сопротивления", – дополнила она.