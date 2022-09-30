Редакція Кіно 24 зібрала 5 причин, чому варто піти на Kharkiv MeetDocs цими вихідними. Зауважте, під час повномасштабного вторгнення організувати такий захід дуже непросто. Тож долучаємо до боротьби на інформаційному фронті та популяризуємо свою культуру якомога більше.

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В інтерв’ю 24 каналу директорка Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм, зазначила, що у 2022 році міжнародний фестиваль документального і художнього кіно – особливо важливий, адже ми не маємо дати забути світові про війну в Україні.

Документалістика – не тільки спосіб зафіксувати проміжок часу, але й потужний інструмент доказової бази воєнних злочинів та боротьби з фейками. Кіно – це наш інструмент боротьби,

– зазначила вона.

Цікаві факти та чому варто піти на Kharkiv MeetDocs: 5 причин

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival (KMD EUFF) сприяє культурній інтеграції митців з різних регіонів України, зокрема східних, що значно постраждали внаслідок російської агресії. Фестиваль заснований у 2017 році. Цьогоріч відбуватиметься за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt).

Локації. MeetDocs стане найпомітнішою мистецькою подією цієї осені у столиці. Чимало заходів проходитиме в улюбленому багатьма кінотеатрі "Жовтень", а також онлайн.

Якщо ви живете у Києві – не гайте часу, ви знаєте, де його провести! Тим більше скільки часу ми не могли відвідувати кінотеатри? Згадайте часи пандемії, перші місяці війни. Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival – яскрава можливість побачити улюблені картини на великих екранах.

Фільми. Kharkiv MeetDocs приділяє особливу увагу документальним фільмам із соціально-політичними важливими темами, а також тим, що стосуються східноукраїнських регіонів. У програмі будуть також і художні фільми, але створені на реальних подіях.

Світові прем’єри

"Євродонбас";

"Освітяни. Канікули в окупації";

"Українське кіно. Становлення";

"Не бачити / Не грішити";

"Миротворці. Перша місія";

"Війна в моїй голові".

Українські прем’єри

"Втеча";

"Будинок зі скалок";

"Як там Катя?";

"Щоденник нареченої Христа";

"День Українського Добровольця";

"Привоз";

"Найщасливіша людина у світі";

"Назовні";

"Лев".

З розкладом картин можна ознайомитись на сайті.

До теми Найкращі українські й світові прем’єри, які ви не можете пропустити на Kharkiv MeetDocs Festival

Воркшопи. На Kharkiv MeetDocs ви матимете можливість побачити не тільки круті прем’єри, а я й відвідати серію інтелектуальних зустрічей з експертами українського кіно, операторами, продюсерами та режисерами, серед яких Ярослав Войцешек, Тарас Ткаченко, Кирило Горобець, Поліна Толмачова та Євген Санніков. Розклад воркшопів 2022 – на сайті фестивалю.

Збір для ЗСУ. За перегляд онлайн-програм відкриють донати для ЗСУ. Зібрані кошти сформують в різні благодійні фонди. Відвідати Kharkiv MeetDocs – допомогти українській армії – 132-му розвідувальному батальйону.

Візуальна концепція фестивалю вражає. Ключові жовтий та блакитний символізують нашу мужність та стійкість, яким показав себе Харків, і які дають надію на звільнення окупованих територій. Ниточка червоного – це пролита за свободу кров українців. На візуалах Kharkiv MeetDocs зображує найважливіші харківські пам’ятки, які постраждали від ракет окупантів, а пам’ятник Шевченку містянам довелось обкласти мішками з піском. "Ми обвели їх жовтою лінією, яка символізує захист та відсіч. Харків, як місто-герой, захищається як може від щоденних бомбардувань і кожний обстріл нестерпно болить нам", – розповіла нам Євгенія Крігсхайм.

Як повідомила пресслужба фестивалю, на новому постері фестивалю — пам’ятник Тарасу Шевченку в Харкові. "Скульптура захищена мішками з піском, і Тарас суворо визирає з-над укріплень. Цей пам’ятник став символом MeetDocs цього року: так само як українці бережуть фізичну культурну спадщину від російських атак, так і фестиваль прагне вберегти українське кіно, інструмент культурного спротиву", – доповнила вона.



Постер Kharkiv MeetDocs / Фото пресслужби