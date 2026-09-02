24 Канал разбирается, как мальчик с именем, что переводится как "прохладный ветерок над горами", дорос до статуса человека, раздающего гонорары направо и налево, словно ему мешают лишние деньги в карманах.

Детство: география вместо стабильности



Киану Ривз в детстве / Открытые источники



Киано родился 2 сентября 1964 года в Бейруте – не самое очевидное место для будущей голливудской звезды, но отец-геолог, похоже, предпочитал воспитывать детей по принципу "где работа, там и дом". В семье смешались английская, гавайская и китайская кровь, поэтому детство Ривза сразу приобрело оттенок международного проекта. Впрочем, стабильности это не придало: когда Киану было три года, родители развелись, и отец исчез из его жизни настолько окончательно, что никаких теплых воссоединений по сценарию голливудских драм так и не произошло.

Дальше – семейная карусель переездов и отчимов: сначала Австралия, потом Канада, а мать тем временем успела еще несколько раз выйти замуж – то за режиссера, то за продюсера, то еще за кого-то. Киану успел пожить в трех странах и сменить четыре школы в одном только Торонто – это тот уровень нестабильности детства, после которого человек либо ломается, либо вырастает с удивительной способностью чувствовать себя как дома в любой точке мира. Из канадской Школы искусств его, к слову, вообще исключили с формулировкой "за непокорность" – неплохое начало для будущего символа голливудской скромности и послушности.

В дополнение к географическому хаосу Киану еще и боролся с дислексией – но это не помешало ему позже стать заядлым книголюбом, чьи любимые авторы включают Марселя Пруста и "Властелина колец".

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Юность: хоккей, недописанный аттестат и мечта о сцене



Киано Ривз в детстве / Открытые источники



В юности Ривз серьезно увлекался хоккеем и даже мечтал попасть в сборную Канады – но травма поставила точку в спортивной карьере раньше, чем она успела начаться. Поэтому вместо хоккейной клюшки в руках будущего актера оказался сценарий: свою первую роль он получил еще в девять лет, в мюзикле "Проклятые янки" – в возрасте, когда большинство детей еще учатся завязывать шнурки, а Киану уже выходил на сцену.

В 17 лет он бросил школу, так и не получив аттестата, и начал параллельно учиться на актерских курсах и подрабатывать случайными работами. Образование он, похоже, решил компенсировать практикой: снимался в рекламе – в том числе в роликах Coca-Cola, – а также в короткометражных фильмах в Торонто. Хотя официального диплома у Киану так и нет, трудно назвать неудачником человека, чье резюме за следующие сорок лет будет насчитывать более семидесяти фильмов.

Карьера: от "беспечного мальчика" до культовой иконы



Киано Ривз в молодости / Открытые источники



Настоящий прорыв произошел в 1989 году с фильмом "Невероятные приключения Билла и Теда" – роль настолько органично прилипла к Ривзу, что зрители рисковали навсегда запомнить его как приятного, но недалекого простака. Впрочем, актер оказался гораздо хитрее своего образа: он сразу же начал выбирать роли вопреки ожиданиям – драматические "Опасные связи", мрачное "На гребне волны" и особенно "Мой собственный штат Айдахо" Гаса Ван Сента, которые заставили критиков заговорить о нем всерьез.

Мировую славу принес ему экшн "Скорость" 1994 года. Далее последовал провалившийся в прокате, но впоследствии ставший культовым "Джонни Мнемоник", мрачный "Адвокат дьявола" – где Ривз, кстати, сам попросил урезать себе гонорар на два миллиона долларов, чтобы продюсеры могли пригласить Аль Пачино, – и, наконец, "Матрица" 1999 года, которая превратила его в человека-символ целого поколения в черных плащах и темных очках.



Фильм "Скорость" / Фото imdb



Позже к ним присоединились мистический "Константин: Владыка тьмы" и франшиза "Джон Уик", которая в зрелом возрасте подарила Ривзу второе дыхание и статус самого неожиданного боевика десятилетия.

Музыка: бас-гитара, левша и группа с космическим названием

Помимо кино, Ривз еще с 1991 года играет на бас-гитаре в группе Dogstar – и здесь кроется маленькая деталь, которая почему-то восхищает всех одинаково сильно: в жизни Киану – левша, но на бас-гитаре играет правой рукой. Группа успела гастролировать с 1995 по 2002 год, выступая на разогреве даже у Дэвида Боуи, а затем распалась из-за занятости фронтмена в кино. Но, как и положено настоящей истории о неожиданном возрождении, в 2020 году, во время пандемии, бывшие участники снова собрались, чтобы поиграть – и с тех пор Dogstar вполне официально существует и гастролирует.

Личная жизнь: самая грустная знаменитость, которая на самом деле просто грустная



Киано Ривз и Александра Грант / Фото getty images



Личная жизнь Ривза – это отдельная голливудская трагедия, которую ни один сценарист не осмелился бы придумать. Самый тяжелый удар – гибель его девушки Дженнифер Сайм в автокатастрофе в 2001 году, уже после того, как пара потеряла еще нерожденную дочь. Именно после этого за Киано закрепилось неофициальное звание "самой печальной знаменитости".

С годами ему приписывали романы чуть ли не со всеми партнершами по фильмам – от Сандры Баллок до Дайан Китон, – но официально ни один из этих романов Ривз не подтверждал.

Сейчас Киану Ривз встречается с художницей Александрой Грант – они вместе с 2019 года. Пара не слишком любит выставлять личную жизнь напоказ, но время от времени появляется вместе на светских мероприятиях; в 2026 году они также выходили вместе на красные дорожки.

При этом слухи об их свадьбе, которые ходили в 2025 году, оба опровергли – официально они не женаты.

Интересные факты

Имя с горизонта: на гавайском "Киану" означает "прохладный ветерок над горами" – метафора, которая удивительно точно описывает саму манеру актера существовать в шоу-бизнесе.

Скромность в чистом виде: свой первый дом в Голливуде он приобрел только в 39 лет – до этого годами жил в отелях и съемных квартирах, имея достаточно денег, чтобы этого не делать.

Транспорт звезды: несмотря на состояние в треть миллиарда долларов, Ривз спокойно ездит на метро и не стесняется фастфуда.

Страсть к мотоциклам: он настолько любит мотоциклы, что стал соучредителем компании Arch Motorcycle, а всем каскадерам "Матрицы" подарил по новенькому "Харли-Дэвидсону".

Благотворительность без границ: более 5 миллионов долларов ушло на лечение сестры, больной лейкемией, а часть гонораров за "Адвоката дьявола" он отдал, чтобы в фильме смог сняться Аль Пачино.

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