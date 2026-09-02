24 Канал розбирається, як хлопчик з ім'ям, що перекладається як "прохолодний вітерець над горами", доріс до статусу людини, яка роздає гонорари направо і наліво, наче їй заважають зайві гроші в кишенях.

Дитинство: географія замість стабільності



Кіано Рівз в дитинстві / Відкриті джерела



Народився Кіану 2 вересня 1964 року в Бейруті – не найочевидніше місце для майбутньої голлівудської зірки, але батько-геолог, схоже, вважав за краще виховувати дітей за принципом "де робота, там і дім". У родині змішалась англійська, гавайська та китайська кров, тож дитинство Рівза одразу набуло присмаку міжнародного проєкту. Втім, стабільності це не додало: коли Кіану було три роки, батьки розлучилися, і батько зник з його життя настільки остаточно, що жодних теплих возз'єднань за сценарієм голлівудських драм так і не сталося.

Далі – сімейна карусель переїздів і вітчимів: спершу Австралія, потім Канада, а мати тим часом встигла ще кілька разів вийти заміж – то за режисера, то за продюсера, то ще за когось. Кіану встиг пожити в трьох країнах і поміняти чотири школи в самому лише Торонто – це той рівень нестабільності дитинства, після якого людина або ламається, або виростає з дивовижним умінням почуватися вдома в будь-якій точці світу. З канадської Школи мистецтв його, до слова, взагалі виключили з формулюванням "за непокірність" – непоганий початок для майбутнього символу голлівудської скромності та слухняності.

На додачу до географічного хаосу Кіану ще й змагався з дислексією – але це не завадило йому пізніше стати запеклим книголюбом, чиї улюблені автори включають Марселя Пруста і "Володаря перснів".

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Юність: хокей, недописаний атестат і мрія про сцену



Кіано Рівз в дитинстві / Відкриті джерела



У юності Рівз серйозно захоплювався хокеєм і навіть мріяв потрапити до збірної Канади – але травма поставила крапку на спортивній кар'єрі раніше, ніж встигла початися. Тож замість хокейної клюшки в руках майбутнього актора опинився сценарій: свою першу роль він отримав ще в дев'ять років, у мюзиклі "Прокляті янкі" – вік, коли більшість дітей ще вчаться зав'язувати шнурки, а Кіану вже виходив на сцену.

У 17 років він кинув школу, так і не отримавши атестата, і почав паралельно вчитися на акторських курсах та перебиватися випадковими роботами. Освіту він, схоже, вирішив компенсувати практикою: знімався в рекламі – включно з роликами Coca-Cola, – а також у коротких фільмах у Торонто. Хоча офіційного диплома в Кіану так і немає, важко назвати невдахою людину, чиє резюме за наступні сорок років налічуватиме понад сімдесят фільмів.

Кар'єра: від "безтурботного хлопчика" до культової ікони



Кіано Рівз в молодості / Відкриті джерела



Справжній прорив стався у 1989 році з фільмом "Неймовірна пригода Білла і Теда" – роль настільки органічно приклеїлась до Рівза, що глядачі ризикували назавжди запам'ятати його як приємного, але недалекого простака. Втім, актор виявився значно хитрішим за свій образ: він одразу почав обирати ролі всупереч очікуванням – драматичні "Небезпечні зв'язки", похмуре "На гребені хвилі" та особливо "Мій власний штат Айдахо" Гаса Ван Сента, які змусили критиків заговорити про нього серйозно.

Світову славу приніс екшн "Швидкість" 1994 року. Далі був провальний у прокаті, але культовий згодом "Джонні Мнемонік", похмурий "Адвокат диявола" – де Рівз, до речі, сам попросив урізати собі гонорар на два мільйони доларів, аби продюсери могли запросити Аль Пачіно, – і, зрештою, "Матриця" 1999 року, яка перетворила його на людину-символ цілого покоління в чорних плащах і темних окулярах.



Фільм "Швидкість" / Фото imdb



Пізніше додалися містичний "Костянтин: Володар темряви" та франшиза "Джон Вік", яка у зрілому віці подарувала Рівзу друге дихання і статус найнесподіванішого бойовика десятиліття.

Музика: бас-гітара, шульга і гурт з космічним ім'ям

Окрім кіно, Рівз ще з 1991 року грає на бас-гітарі в гурті Dogstar – і тут криється маленька деталь, яка чомусь захоплює всіх однаково сильно: у житті Кіану – шульга, але на бас-гітарі грає правою рукою. Гурт встиг погастролювати з 1995 по 2002 рік, виступаючи на розігріві навіть у Девіда Бові, а потім розпався через зайнятість фронтмена в кіно. Але, як і личить справжній історії про несподіване відродження, у 2020 році, під час пандемії, колишні учасники знову зібралися пограти – і з того часу Dogstar цілком офіційно існує й гастролює.

Особисте життя: найсумніша знаменитість, яка насправді просто сумна



Кіано Рівз та Александра Грант / Фото getty images



Особисте життя Рівза – це окрема голлівудська трагедія, яку жоден сценарист не наважився б вигадати. Найтяжчий удар – загибель його дівчини Дженніфер Сайм в автокатастрофі у 2001 році, вже після того, як пара втратила ще ненароджену доньку. Саме після цього за Кіану закріпилося неофіційне звання "найсумнішої знаменитості".

Романи з роками приписували йому чи не з кожною партнеркою по фільму – від Сандри Буллок до Даян Кітон, – але офіційно жодних із цих стосунків Рівз не підтверджував.

Зараз Кіану Рівз перебуває у стосунках із художницею Александрою Грант – разом вони з 2019 року. Пара не надто любить виставляти особисте життя напоказ, але час від часу з’являється разом на світських заходах; у 2026 році вони також виходили разом на червоні доріжки.

При цьому чутки про їхнє весілля, які ширилися у 2025 році, обоє спростували – офіційно вони не одружені.

Цікаві факти

Ім'я з горизонту: гавайською "Кіану" означає "прохолодний вітерець над горами" – метафора, яка на диво влучно описує саму манеру актора існувати в шоубізнесі.

Скромність у чистому вигляді: свій перший будинок у Голлівуді він придбав лише у 39 років – до того роками жив у готелях і орендованих квартирах, маючи достатньо грошей, щоб цього не робити.

Транспорт зірки: попри статки в третину мільярда доларів, Рівз спокійно користується метро і не соромиться фастфуду.

Мотоциклетна пристрасть: він настільки любить мотоцикли, що співзаснував компанію Arch Motorcycle, а всім каскадерам "Матриці" подарував по новенькому "Харлі-Девідсоні".

Благодійність без меж: понад 5 мільйонів доларів пішли на лікування сестри, хворої на лейкемію, а частину гонорарів з "Адвоката диявола" він віддав, щоб у фільм міг потрапити Аль Пачіо.

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