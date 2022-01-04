Сериал основан на одноименной книге Эрика Ларсона 2003 года. Какой будет роль Киану – пока не сообщают. Что интересно, этот проект станет первой важной ролью актера на телевидении в США.

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"Дьявол в Белом городе": сюжет

В этом проекте говорится о том, как величественная Всемирная выставка в Чикаго, посвященная 400-летию открытия Колумбом Америки, полностью изменила отношение американцев к городам, в которых они обитают. Теодор Драйзер там нашел свою любовь, а Фрэнк Баум увидел вживую будущую страну Оз. Белый город архитектора Бьорнема доказал, что люди должны жить не в покрытых промышленным смогом дебрях, а среди красоты, гармонии и безопасности.

Фильм расскажет правдивую историю двоих мужчин: архитектора и серийного убийцы Генри. Он следует за Дэниелом, успешным и привередливым архитектором. В 1893 году он построил в Чикаго отель, где мучил и убивал молодых женщин. Генри признался в 27 убийствах, однако, как считает полиция, маньяк лишил жизни около 200 человек, но доказать это было невозможно. Останки, найденные в его отеле, не позволяли идентифицировать количество жертв. Холмс был повешен в мае 1896 года. Сюжет захватывает зрителя путешествием по убийствам, романам и тайнам позолоченного века.



Книга, по которой снимут сериал "Дьявол в Белом городе" / Фото из Якабу

Сколько будет эпизодов и когда выйдет сериал, пока не сообщают. Известно, что первые две серии поставит номинант на Оскар Тодд Филд.

Кроме, "Дьявола в Белом городе", Киану Ривз снимется в таких ближайших проектах: