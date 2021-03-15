В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония награждения Kids' Choice Awards от телеканала Nickelodeon. Это не Оскар и не Золотой глобус. Особенность этой премии в том, что подростки сами определяют лучших актеров и любимые проекты за прошлый год.

Подростки и дети выбирают победителей сердцем и эмоциями, поэтому их выбор далек от выбора профессиональных жюри на "взрослых" кинопремиях. Хоть стоит заметить, что лучшим мультфильмом также стала лента "Душа", которая уже победила на Золотом глобусе-2021 и в некоторых других кинопремиях.

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На Kids' Choice Awards 2021 множество номинаций – от "Любимого фильма" до "Любимого спортсмена". Поэтому мы назовем лишь те, которые касаются кино и телевидения.

Итоги Kids' Choice Awards 2021

Любимый фильм – "Чудо-женщина 1984" (Wonder Woman 1984);

Любимая актриса – Милли Бобби Браун, "Энола Холмс" (Enola Holmes)

Любимый актер – Роберт Дауни-младший "Дулитл" (Dolittle)

Любимый анимационный фильм – "Душа" (Soul)

Любимое детское телешоу – "Алекса и Кэти" (Alexa & Katie)

Любимое семейное телешоу – "Очень странные дела" (Stranger Things)

Любимая телезвезда – Милли Бобби Браун, " Очень странные дела " (Stranger Things)

Очень странные дела Любимая телезвезда мужского пола – Джейс Норман, "Опасный Генри" (Henry Danger)

Любимое реалити-шоу – "У Америки есть талант" (America's Got Talent)

Любимый мультсериал – "Губка Боб и квадратные штаны" (SpongeBob SquarePants)

Любимый голос из анимационного фильма – Анна Кендрик, "Тролли: Мировой тур" (Trolls World Tour).

В музыкальных наградах победили Ариана Гранде, Джастин Бибер и группа BTS.

Почему Роберта Дауни-младшего облили слизью

На Kids' Choice Awards есть необычная традиция – некоторых победителей, которые выступают с речью, поливают зеленой слизью. Актер Роберт Дауни-младший стал одним из них.