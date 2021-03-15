Результаты церемонии Kids' Choice Awards 2021: почему Роберта Дауни-младшего облили слизью
В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония награждения Kids' Choice Awards от телеканала Nickelodeon. Это не Оскар и не Золотой глобус. Особенность этой премии в том, что подростки сами определяют лучших актеров и любимые проекты за прошлый год.
Источник:Kids' Choice Awards
Подростки и дети выбирают победителей сердцем и эмоциями, поэтому их выбор далек от выбора профессиональных жюри на "взрослых" кинопремиях. Хоть стоит заметить, что лучшим мультфильмом также стала лента "Душа", которая уже победила на Золотом глобусе-2021 и в некоторых других кинопремиях.
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На Kids' Choice Awards 2021 множество номинаций – от "Любимого фильма" до "Любимого спортсмена". Поэтому мы назовем лишь те, которые касаются кино и телевидения.
Итоги Kids' Choice Awards 2021
- Любимый фильм – "Чудо-женщина 1984" (Wonder Woman 1984);
- Любимая актриса – Милли Бобби Браун, "Энола Холмс" (Enola Holmes)
- Любимый актер – Роберт Дауни-младший "Дулитл" (Dolittle)
- Любимый анимационный фильм – "Душа" (Soul)
- Любимое детское телешоу – "Алекса и Кэти" (Alexa & Katie)
- Любимое семейное телешоу – "Очень странные дела" (Stranger Things)
- Любимая телезвезда – Милли Бобби Браун, "Очень странные дела" (Stranger Things)
- Любимая телезвезда мужского пола – Джейс Норман, "Опасный Генри" (Henry Danger)
- Любимое реалити-шоу – "У Америки есть талант" (America's Got Talent)
- Любимый мультсериал – "Губка Боб и квадратные штаны" (SpongeBob SquarePants)
- Любимый голос из анимационного фильма – Анна Кендрик, "Тролли: Мировой тур" (Trolls World Tour).
В музыкальных наградах победили Ариана Гранде, Джастин Бибер и группа BTS.
Почему Роберта Дауни-младшего облили слизью
На Kids' Choice Awards есть необычная традиция – некоторых победителей, которые выступают с речью, поливают зеленой слизью. Актер Роберт Дауни-младший стал одним из них.
Перед включением разбрызгивателей Роберт Дауни-младший успел поблагодарить друзей с Giorgio Armani за костюм, а также пообещал сдать его в химчистку и на переработку.
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