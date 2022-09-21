Секция "Фокус: Украина — Великобритания" проходит в рамках Сезона культуры Великобритания/Украина, начатого совместно Британским Советом и Украинским институтом. Это подборка актуальных фильмов, изображающих кинопроцесс обеих стран, с его жанровыми и авторскими поисками. Программа создана в сотрудничестве украинских и британских кинокритиков. Об этом 24 канале рассказала компания Артхаус Трафик.

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Британская сторона представлена членами кинематографической секции ассоциации UK Critics' Circle: вице-президентом FIPRESCI (Международной федерации кинокритиков) Ритой Ди Санто, журналистом и основателем первого британского электронного журнала о кино Shadows on the Wall Ричем Клайном, а также журналисткой, журналисткой. Они занимались отбором украинских фильмов.

Отбор британских картин осуществили кураторы Киевской недели критики: соучредительница Союза кинокритиков Украины Дария Бадьор, киновед Довженко-Центра и режиссер Станислав Битюцкий, колумнист Сергей Ксаверов и кинокритикиня Анна Дацюк.

Фильмы программы "Фокус: Украина - Великобритания"

"Отблеск" можно считать неофициальным приквелом к предыдущей работе режиссера Валентина Васяновича - "Атлантиды". Новая военная драма рассказывает историю врача-добровольца, который по возвращении из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Мировая премьера состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, где картина соревновалась за главную награду – "Золотого льва".

"Памфир" – дебютный игровой полный метр режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Его "Штангист" был признан лучшей короткометражной работой 2018 года по версии Премии "Киноколо", а недавняя "Литургия противотанковых препятствий", профинансированная популярным изданием The New Yorker, открывала документальную программу Sarajevo Film Festival и демонстрируется на Международном кинофестивале в Торон. Главный герой фильма "Памфир" возвращается с заработков на родную Буковину накануне традиционного карнавала Маланки и возобновляет связь со своим неспокойным прошлым. Мировая премьера состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" нынешнего Каннского кинофестиваля.

Кстати Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев

"Я и Феликс" — coming-of-age драма от режиссера Ирины Целик ("Земля голубая, как апельсин"). Экранизация романа Артема Чеха "Кто ты такой?" рассказывает о взрослении мальчика в 1990-е и его отношениях с бывшим контрразведчиком по имени Феликс (Юрий Издрик).

"Каменный остров" (Enys Men) – гордость от британца Марка Дженкина, который стал хитом нынешнего "Двухнедельника режиссеров" в Каннах. Сюжет фильма разворачивается в 1973 году на безлюдном острове. Ежедневные наблюдения волонтеров дикой природы за редким цветком превращаются в метафизическое путешествие, в котором стираются границы между реальностью и кошмаром.

"Дорогая" (Sweetheart) режиссера Марли Моррисон сочетает в себе элементы coming-of-age, ЛГБТК+ и комедии. Призер Кинофестиваля в Глазго и Премии британского независимого кино, этот фильм рассказывает историю «проблемной» семнадцатилетней девушки, которая во время семейного отпуска влюбляется в спасительницу.

"Лимб" (Limbo) Бена Шаррока – это забавная и острая межкультурная сатира, тонко сочетающая трудности и надежду опыта беженцев. Фильм завоевал две номинации на Премию BAFTA, а также стал лауреатом трех наград Каирского международного кинофестиваля.

Киевская неделя критики 2022 Главный международный фестиваль арткино столичной осени, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини.

Программа Киевской недели критики будет состоять из пяти секций. Кроме программы "Фокус: Украина – Великобритания", уже объявлены национальная программа "Украинские Гала-премьеры" и ретроспективная программа "История украинской комедии", созданная совместно с Довженко-Центром. На фестивале также будет показана международная секция с хитами главных мировых кинофестивалей и тематическая ретроспектива культовой киноклассики. Традиционно в рамках события состоится награждение Премией "Киноколо", которая в 2022 году отметит свой первый юбилей.

На фестивале действует система абонементов, их стоимость – 500 (дневной по ранней цене) и 1100 (полный) гривен. Продажа уже открыта на сайте фестиваля. Количество абонементов ограничено. Шестая Киевская неделя критики продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь".