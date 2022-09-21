Секція "Фокус: Україна — Велика Британія" відбувається в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, започаткованого спільно Британською Радою та Українським інститутом. Це добірка актуальних фільмів, які зображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками. Програма створена у співпраці українських та британських кінокритиків. Про це 24 каналу розповіла компанія Артхаус Трафік.

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Британська сторона представлена членами кінематографічної секції асоціації UK Critics' Circle: віцепрезиденткою FIPRESCI (Міжнародної федерації кінокритиків) Рітою Ді Санто, журналістом і засновником першого британського електронного журналу про кіно Shadows on the Wall Річем Клайном, а також журналісткою, телеведучою та письменницею Карен Крізановіч. Вони займалися відбором українських стрічок.

Відбір британських картин здійснили куратори Київського тижня критики: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець Довженко-Центру і режисер Станіслав Битюцький, колумніст Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк.

Фільми програми "Фокус: Україна — Велика Британія"

"Відблиск" можна вважати неофіційним приквелом до попередньої роботи режисера Валентина Васяновича — "Атлантиди". Нова воєнна драма розповідає історію лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Світова прем’єра відбулася на торішньому Венеційському кінофестивалі, де картина змагалася за головну нагороду — "Золотого лева".

"Памфір" — дебютний ігровий повний метр режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його "Штангіст" був визнаний найкращою короткометражною роботою 2018 року за версією Премії "Кіноколо", а нещодавня "Літургія протитанкових перешкод", профінансована популярним виданням The New Yorker, відкривала документальну програму Sarajevo Film Festival і демонструється на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Головний герой стрічки "Памфір" повертається з заробітків на рідну Буковину напередодні традиційного карнавалу Маланки й відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Світова прем’єра відбулася в програмі "Двотижневик режисерів" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

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"Я і Фелікс" — coming-of-age драма від режисерки Ірини Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин"). Екранізація роману Артема Чеха "Хто ти такий?" розповідає про дорослішання хлопчика в 90-ті та його стосунки з колишнім контррозвідником на ім’я Фелікс (Юрій Іздрик).

"Кам’яний острів" (Enys Men) — горор від британця Марка Дженкіна, який став гітом цьогорічного "Двотижневика режисерів" у Каннах. Сюжет фільму розгортається в 1973 році на безлюдному острові. Щоденні спостереження волонтерки дикої природи за рідкісною квіткою перетворюються на метафізичну подорож, у якій стираються межі між реальністю та кошмаром.

"Дорогенька" (Sweetheart) режисерки Марлі Моррісон поєднує в собі елементи coming-of-age, ЛГБТК+ і комедії. Призерка Кінофестивалю у Ґлазґо та Премії британського незалежного кіно, ця стрічка розповідає історію «проблемної» сімнадцятирічної дівчини, яка під час сімейної відпустки закохується в рятувальницю.

"Лімб" (Limbo) Бена Шаррока — це кумедна та гостра міжкультурна сатира, яка тонко поєднує труднощі та надію досвіду біженців. Фільм здобув дві номінації на Премію BAFTA, а також став лауреатом трьох нагород Каїрського міжнародного кінофестивалю.

Київський тиждень критики 2022 Головний міжнародний фестиваль арткіно столичної осені, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.

Програма Київського тижня критики складатиметься з п’яти секцій. Окрім програми "Фокус: Україна — Велика Британія", вже оголошені національна програма "Українські Ґала-прем’єри" та ретроспективна програма "Історія української комедії", створена спільно з Довженко-Центром. На фестивалі також покажуть міжнародну секцію з гітами головних світових кінофестивалів і тематичну ретроспективу культової кінокласики. Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією "Кіноколо", яка у 2022 році відзначить свій перший ювілей.

На фестивалі діє система абонементів, їхня вартість — 500 (денний за ранньою ціною) та 1100 (повний) гривень. Продаж уже відкритий на сайті фестивалю. Кількість абонементів обмежена. Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".