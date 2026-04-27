Threads не утихает от комментариев: что пишут украинцы о блокбастере "КИЛЛХАУС"
23 апреля 2026 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера первого в мире художественного фильма о спасении с помощью дронов – украинского блокбастера "Киллхаус". Лента, основанная на реальных событиях, уже успела покорить сердца многих украинцев.
В материале 24 Канала мы собрали подборку комментариев, которые украинцы оставляют в Threads, чтобы вы могли определиться, стоит ли посмотреть этот фильм.
Советуем Самый популярный детективно-приключенческий мини-сериал, который стал фаворитом украинцев на Netflix
Что пишут украинцы о фильме "Киллхаус"?
Украинцы активно делятся в сети впечатлениями после просмотра фильма "Киллхаус". В соцсетях преобладают положительные отзывы: зрители пишут о сильных эмоциях и восторге от ленты. По их словам, это не просто история о наших военных, но и о современной украинской реальности и достоинстве. Многие даже отмечают, что фильм выглядит как настоящий голливудский блокбастер, поэтому украинское кино выходит на новый уровень.
В то же время случаются и более сдержанные комментарии – скорее как предостережение. Некоторые зрители отмечают, что важно не забывать: война в художественном фильме и война в реальной жизни – это разные вещи, и ее не стоит романтизировать.
Несмотря на это, лента оставляет после себя сильные впечатления, и многие называют ее лучшим фильмом, который видел за последнее время. Вот что пишут украинцы в Threads: