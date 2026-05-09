Среди них и Денис Капустин, который сыграл одну из главных ролей. В интервью 24 Канала актер признался, когда решил мобилизоваться и честно рассказал о своей службе.

Когда Денис Капустин решил мобилизоваться?

Денис принял решение о мобилизации еще до съемок, а уже во время работы над фильмом "КИЛЛХАУС" окончательно определился с подразделением. Сейчас он служит в Третьем армейском корпусе, который является и рациональным выбором, и внутренним ощущением.

"Тройку" я увидел изнутри: работали вместе на площадке, тренировался вместе с бойцами. Это очень близко мне по духу и философии,

– говорит Денис.

Актер подчеркивает, что просто хотел эффективно выполнять задачи рядом с людьми, которые действительно знают, что делают.



Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

На какой должности служит Денис Капустин?

Его персонаж в фильме – командир роты ударных беспилотников, который планирует операции и в конце концов идет на штурм. В реальной жизни он является членом экипажа тяжелых бомберов ББС 3 ОШБр. Работаю с "Вампирами". Сначала прошел "наземку": обслуживание борта, подготовку к вылетам, саперное дело. Сейчас переходит на позицию оператора – учится пилотировать и получает сертификат.

В штурмы не планирую, и потребности в этом нет. Риск на фронте есть всегда – нас к этому готовят. Но задачи принципиально другие,

– говорит Денис.

На съемочной площадке Денис также работал с настоящей техникой, ведь все снаряжение были в боях, хоть и списаны. В кадре – реальные военнослужащие и ветераны, которые знают, что такое бой и окоп. Именно это дает эффект документальности, хотя "КИЛЛХАУС" – художественный фильм, и большинство ситуаций в нем вымышлены. Исключение – эпизод со спасением гражданских дронами.

В школе управления дронами Третьего армейского корпуса, которая, как и сам фильм, называется "КИЛЛХАУС", Денис осваивал FPV. Актер подчеркивает, что командир "Тройки" Андрей Билецкий создал в корпусе такую культуру, где ты сразу чувствуешь себя среди своих. На службе Денис впервые в жизни оказался в месте, где люди действительно делятся и заботятся друг о друге. Командир батальона трижды в день спрашивает, все ли хорошо. К сержанту можно обратиться с любым вопросом – даже глупым. Капустин отмечает, что на контрасте с тем совковым отношением, которое видел на БЗВП, в "Тройке" очень тепло.

В "Тройке" обучение не останавливается никогда – даже в расположении, в свободное время. Постоянно что-то изучаешь: системы сбросов, боевую подготовку, новые навыки. Организация подразделения построена так, что этот процесс непрерывный,

– подытоживает защитник.

Кто еще из актеров фильма "КИЛЛХАУС" служит в армии?

Кирилл Беркаль "Кирт" сейчас является заместителем командира Третьего армейского корпуса, а в фильме сыграл самого себя. В "КИЛЛХАУСе" зрители видят собирательный образ, сформированный из разных этапов службы, в частности опыта в Марьинке, Красногоровке, во время командования вторым батальоном "Азова", обучения в Военной школе имени Евгения Коновальца и работы в секторе "С" во время обороны Мариуполя.

Владимир Каминский служит в Международном легионе ГУР МОУ. Фильм "КИЛЛХАУС" защитник считает одним из способов зафиксировать опыт войны для следующих поколений.