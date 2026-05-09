Серед них і Денис Капустін, який зіграв одну з головних ролей. В інтерв'ю 24 Каналу актор зізнався, коли вирішив мобілізуватися і чесно розповів про свою службу.

Коли Денис Капустін вирішив мобілізуватися?

Денис ухвалив рішення про мобілізацію ще до зйомок, а вже під час роботи над фільмом "КІЛЛХАУС" остаточно визначився з підрозділом. Зараз він служить у Третьому армійському корпусі, який є і раціональним вибором, і внутрішнім відчуттям.

"Трійку" я побачив зсередини: працювали разом на майданчику, тренувався разом із бійцями. Це дуже близько мені за духом і філософією,

– каже Денис.

Актор підкреслює, що просто хотів ефективно виконувати завдання поруч із людьми, які справді знають, що роблять.



Денис Капустін / Кадр з фільму "КІЛЛХАУС"

На якій посаді служить Денис Капустін?

Його персонаж у фільмі – командир роти ударних безпілотників, який планує операції та зрештою йде на штурм. У реальному житті він є членом екіпажу важких бомберів ББС 3 ОШБр. Працюю з "Вампірами". Спочатку пройшов "наземку": обслуговування борту, підготовку до вильотів, саперну справу. Зараз переходить на позицію оператора – вчиться пілотувати та отримує сертифікат.

У штурми не планую, та й потреби в цьому немає. Ризик на фронті є завжди – нас до цього готують. Але завдання принципово інші,

– каже Денис.

На знімальному майданчику Денис також працював зі справжньою технікою, адже всі спорядження були в боях, хоч і списані. У кадрі – реальні військовослужбовці й ветерани, які знають, що таке бій та окоп. Саме це дає ефект документальності, хоча "КІЛЛХАУС" – художній фільм, і більшість ситуацій у ньому вигадані. Виняток – епізод із порятунком цивільних дронами.

У школі керування дронами Третього армійського корпусу, яка, як і сам фільм, називається "КІЛЛХАУС", Денис опановував FPV. Актор підкреслює, що командир "Трійки" Андрій Білецький створив у корпусі таку культуру, де ти одразу відчуваєш себе серед своїх. На службі Денис вперше в житті опинився в місці, де люди справді діляться й піклуються одне про одного. Командир батальйону тричі на день питає, чи все добре. До сержанта можна звернутися з будь-яким питанням – навіть дурним. Капустін відзначає, що на контрасті з тим совковим ставленням, яке бачив на БЗВП, у "Трійці" дуже тепло.

У "Трійці" навчання не зупиняється ніколи – навіть у розташуванні, у вільний час. Постійно щось вивчаєш: системи скидів, бойову підготовку, нові навички. Організація підрозділу побудована так, що цей процес безперервний,

– підсумовує захисник.

Хто ще з акторів фільму "КІЛЛХАУС" служить в армії?

Кирило Беркаль "Кірт" зараз є заступником командира Третього армійського корпусу, а в фільмі зіграв самого себе. У "КІЛЛХАУС" глядачі бачать збірний образ, сформований із різних етапів служби, зокрема досвіду в Мар'їнці, Красногорівці, під час командування другим батальйоном "Азову", навчання у Військовій школі імені Євгена Коновальця та роботи в секторі "С" під час оборони Маріуполя.

Володимир Камінський служить у Міжнародному легіоні ГУР МОУ. Фільм "КІЛЛХАУС" захисник вважає одним зі способів зафіксувати досвід війни для наступних поколінь.