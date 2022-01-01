В нашей подборке мы предлагаем обратить внимание на долгожданных "Морбиуса", "Кингс Мэна", "Аллею ужаса", а также на украинский фильм "Стоп Земля". Не пропустите премьеры комедийных и драматических фильмов, среди которых: "Любовь как бестселлер", "Любовь и блогеры", "Мы монстры 2". Для семейного просмотра советуем "Три орешка для Золушки".

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"Три орешка для Золушки" / Tre nøtter til Askepott

Премьера: 6 января

Жанр: семейный, фэнтези

Режиссер: Сесиль Мосли

В ролях: Астрид Смепласс, Ченгиз Ал, Кристофер Хивью, Торбен Харр

Удивительная Золушка жила спокойной жизнью до смерти своего отца. После страшного события злая мачеха заставила девушку стать служанкой. Нам всем известна эта история, в которой издевательства мачехи стали невыносимыми… Однако случайная встреча с принцем перевернула мир Золушки и позволила снова поверить в чудо.

"Три орешка для Золушки": смотрите трейлер

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"Аффект" / Surge

Премьера: 6 января

Жанр: триллер

Режиссер: Анейл Кария

В ролях: Бен Вишоу, Хаммед Анимашон, Элли Хаддингтон

В центре сюжета – тихий и спокойный Джозеф, который ведет рутинную жизнь в Лондоне. В день рождения его не замечают коллеги, а раздражительные родители празднуют чтобы было. Парня достает такой ход вещей, он врывается в опасные авантюры столицы, и даже ограбление банка не станет для него пределом.

"Аффект": смотрите трейлер

"Любовь как бестселлер" / Book of Love

Премьера: 6 января

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Analeine Cal y Mayor

В ролях: Сэм Клафлин, Антония Кларк

Сэм Клафлин играет скромного английского писателя Генри Коппера, чей первый роман терпит полный провал, пока он не узнает что мексиканское издание книги неожиданно стало главным бестселлером года, а он – местным секс-символом. Для Генри, который не успевает оправиться от новостей, создают профили в соцсетях. Затем парня сажают на самолет в Мехико, чтобы он отправился в тур по стране. Секрет его успеха в испаноязычном мире очень прост – переводчица Мария Родригес внесла свои корректировки, и именно она будет сопровождать Генри в его туре.

"Любовь как бестселлер": смотрите трейлер

"Кингс Мэн" / The King's Man

Премьера: 13 января

Жанр: комедия, боевик, криминал

Режиссер: Мэттью Вон

В ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс

По сюжету, самые могущественные тираны и преступники повлекли за собой Первую мировую войну. Их главная задача – посеять хаос, уничтожить миллионы людей и избежать наказания за это. И только один герой готов противостоять самым опасным злодеям.

"Кингс Мэн": смотрите трейлер

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Тихая ночь / Silent Night

Премьера: 13 января

Жанр: драма, ужасы, комедия

Режиссер: Камиль Гриффин

В ролях: Аннабелль Уоллис, Кира Найтли, Мэттью Гуд

В центре событий – Нелл, Саймон и их сын Арт, готовые встречать своих родственников и товарищей для празднования атмосферного Рождества. Однако, их ждет один ужас и совсем не веселая судьба.

"Тихая ночь": смотрите трейлер

"Стоп-Земля" / STOP-ZEMLIA

Премьера: 20 января

Жанр: драма

Режиссер: Екатерина Горностай

В ролях: Маша Федорченко, Саша Иванов, Яна Исаенко, Сеня Марков

Это чувственная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по своему переживает школьную обыденность. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства. Решится ли Маша выйти из зоны комфорта?

Интересно. Редакция Кино 24 уже успела пообщаться с режиссером фильма Екатериной Горностай, которая рассказала об истории создания фильма, работе с непрофессиональными актерами, а также как ее подростковая жизнь повлияла на написание сценария. Текст разговора читайте по ссылке.

"Стоп-Земля": смотрите трейлер

"Морбиус" / Morbius

Премьера: 27 января

Жанр: боевик, ужасы, фантастика

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Джаред Лето, Адриа Архона, Дж. К. Симмонс

Согласно идее Роя Томаса, Морбиус – это ученый мужчина, лауреат Нобелевской премии, страдающий смертельной болезнью крови. Он врач, который давно должен был умереть, однако, чтобы найти спасение – рискует не на шутку. После двух месяцев исчезновения он возвращается с неконтролируемой неизвестной силой: непостижимой скоростью и способностью к эхолокации. Изменился и его вид: Морбиус может перевоплощаться в вампира. Что-то внутри него хочет охотиться и пить кровь. Ситуация складывается так, что полгорода хочет убить Морбиуса и еще половина – управлять. Какова цель Морбиуса – исцелить мир или уничтожить его, – узнаем после премьеры.

"Морбиус": смотрите трейлер

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