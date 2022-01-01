У нашій добірці ми пропонуємо звернути увагу на довгоочікуваних "Морбіуса", "Кінгс Мега", "Алею жаху", а також на український фільм "Стоп Земля". Не пропустіть прем’єри комедійних та драматичних фільмів, серед яких: "Кохання як бестселер", "Любов і блогери", "Ми монстри 2". Для сімейного перегляду радимо "Три горішки для Попелюшки".

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"Три горішки для Попелюшки" / Tre nøtter til Askepott

Прем’єра: 6 січня

Жанр: сімейний, фентезі

Режисер: Сесіль Мослі

У ролях: Астрід Смепласс, Дженгіз Ал, Крістофер Хів’ю, Торбен Харр

Дивовижна Попелюшка жила собі спокійним життям до смерті свого батька. Після страшної події зла мачуха змусила дівчину стати служницею. Нам всім відома ця історія, в якій знущання мачухи стали нестерпними… Однак, випадкова зустріч із принцом перевернула світ Попелюшки та дозволила знову повірити у диво.

"Три горішки для Попелюшки": дивіться трейлер

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"Афект" / Surge

Прем’єра: 6 січня

Жанр: трилер

Режисер: Анейл Карія

У ролях: Бен Вішоу, Хаммед Анімашон, Еллі Хаддінгтон

У центрі сюжету – тихий і спокійний Джозеф, який веде рутинне життя в Лондоні. У день народження його не помічають колеги, а дратівливі батьки святкують лише для годиться. Хлопця дістає такий хід речей, він вривається в небезпечні авантюри столиці, і навіть пограбування банку не стане для нього межею.

"Афект": дивіться трейлер

"Кохання як бестселер" / Book of Love

Прем’єра: 6 січня

Жанр: комедія, мелодрама

Режисерка: Analeine Cal y Mayor

У ролях: Сем Клафлін, Антонія Кларк

Сем Клафлін грає скромного англійського письменника Генрі Коппера, чий перший роман зазнає повного краху, поки він не дізнається що мексиканське видання книги несподівано стало головним бестселером року, а він – місцевим секс-символом. Для Генрі, який не встигає оговтатися від новин, створюють профілі в соцмережах. Потім хлопця садять на літак у Мехіко, щоб він відправився в тур країною. Секрет його успіху в іспаномовному світі дуже простий – перекладачка Марія Родрігес внесла свої коригування, і саме вона супроводжуватиме Генрі в його турі.

"Кохання як бестселер": дивіться трейлер

"Кінгс Мен" / The King's Man

Прем’єра: 13 січня

Жанр: комедія, бойовик, кримінал

Режисер: Меттью Вон

У ролях: Гарріс Дікінсон, Даніель Брюль, Рейф Файнз

За сюжетом, наймогутніші тирани та злочинці спричинили Першу світову війну. Їхнє головне завдання – посіяти хаос, знищити мільйони людей та уникнути покарання за це. І тільки один герой готовий протистояти найнебезпечнішим лиходіям.

"Кінгс Мен": дивіться трейлер

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Тиха ніч / Silent Night

Прем’єра: 13 січня

Жанр: драма, жахи, комедія

Режисерка: Каміль Гріффін

У ролях: Аннабелль Уолліс, Кіра Найтлі, Меттью Гуд

У центрі подій – Нелл, Саймон та їхній син Арт, які готові зустрічати своїх родичів та товаришів для святкування атмосферного Різдва. Однак, на них чекає одне жахіття і зовсім не весела доля.

"Тиха ніч": дивіться трейлер

"Стоп-Земля" / STOP-ZEMLIA

Прем’єра: 20 січня

Жанр: драма

Режисерка: Катерина Горностай

У ролях: Маша Федорченко, Саша Іванов, Яна Ісаєнко, Сєня Марков

Це чуттєва автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність. На носі екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття. Чи наважиться Маша вийти з зони комфорту?

Цікаво. Редакція Кіно 24 вже встигла поспілкуватися з режисеркою фільму Катериною Горностай, яка розповіла про історію створення стрічки, роботу з непрофесійними акторами, а також як її підліткове життя вплинуло на написання сценарію. Текст розмови читайте за посиланням.

"Стоп-Земля": дивіться трейлер

"Морбіус" / Morbius

Прем’єра: 27 січня

Жанр: бойовик, жахи, фантастика

Режисер: Даніель Еспіноса

У ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Дж. К. Сіммонс

Згідно з ідеєю Роя Томаса, Морбіус – це вчений чоловік, лауреат Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові. Він лікар, який давно мав померти, однак, щоб знайти собі порятунок – ризикує не на жарт. Після двох місяців зникнення, він повертається з неконтрольованою невідомою силою: незбагненною швидкістю та здатністю до ехолокації. Змінився і його вигляд: Морбіус може перевтілюватися у вампіра. Щось всередині нього прагне полювати та пити кров. Ситуація складається так, що пів міста хоче вбити Морбіуса і ще пів – керувати. Яка мета Морбіуса – зцілити світ чи знищити його, – дізнаємося після прем’єри.

"Морбіус": дивіться трейлер

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