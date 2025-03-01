Французская актриса Катрин Денев прицепила на свой лацкан небольшую брошь в виде сине-желтого флага, передает Кино24.

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Катрин открывала вечер церемонии, которая проходила через несколько часов после встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. Возможно, это событие стало толчком к тому, что актриса решила посвятить церемонию "Сезар" Украине.

Я объявляю 50-ю церемонию "Сезар" открытой и посвящаю ее Украине,

– сказала Денев.

Стоит отметить, что это не впервые, когда Катрин поддерживает Украину. В 2022 году она продекламировала стихотворение Леси Украинки "Надежда", впоследствии надела на один из фестивалей брошь в виде украинского флага, а в прошлом году озвучила книгу "Абрикосы Донбасса" украинской писательницы Любы Якимчук на французском языке.

Что такое церемония "Сезар"? Ее проводят с 1976 года. Премию вручают французским и иностранным фильмам. Победителей определяют тайным голосованием. Интересно, что очень часто "Сезар" называют аналогом американского "Оскара".