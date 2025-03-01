Французька акторка Катрін Деньов причепила на свій лацкан невеличку брошку у вигляді синьо-жовтого прапора, передає Кіно24.

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Катрін відкривала вечір церемонії, яка проходила за кілька годин після зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі. Можливо, ця подія стала поштовхом до того, що акторка вирішила присвятити церемонію "Сезар" Україні.

Я оголошую 50-ту церемонію "Сезар" відкритою і присвячую її Україні,

– сказала Деньов.

Варто зазначити, що це не вперше, коли Катрін підтримує Україну. У 2022 році вона продекламувала вірш Лесі Українки "Надія", згодом одягла на один із фестивалів брошку у вигляді українського прапора, а торік озвучила книгу "Абрикоси Донбасу" української письменниці Люби Якимчук французькою мовою.

Що таке церемонія "Сезар"? Її проводять з 1976 року. Премію вручають французьким й іноземним фільмам. Переможців визначають таємним голосуванням. Цікаво, що дуже часто "Сезар" називають аналогом американського "Оскара".