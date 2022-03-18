Кинорежиссер Алан Бадоев доволен поступком Земфиры: "Я очень ждал этого и верил"

Украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев отреагировал на позицию Земфиры по отношению к российско-украинской войне. Что сказал шоумен – читайте на Кино 24.

Бадоев опубликовал ее песню "Не стреляйте" с кадрами бомбардировки украинских городов. В посту он отметил, что очень ждал этого и верил, что певица не будет молчать.

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Алан Бадоев отреагировал на позицию Земфиры по поводу войны

По словам клипмейкера, Земфира – его любимый артист. "С каждой ее песней связаны особые моменты жизни".

Украину поддерживают самые лучшие,

– отметил он.

Кроме этого режиссер отметил, что Земфира удалила все ролики на ютуб-канале, а оставила всего два. Первое – кавер на песню Океана Эльзы "Отпусти", а второе – новое видео на старую песню "Не стреляйте", где она играет на клавишных под видеоряд боевых действий в Украине.

Известно, что почти все видео на ютуб-канале Земфира удалили 17 марта, а там у нее насчитывается 365 тысяч подписчиков.

Полный текст Алана Бадоева в инстаграме:

"Я очень ждал этого и верил…

Земфира мой любимый артист, с каждой ее песней связаны особенные моменты жизни.

Я с легкостью забыл о существовании тех артистов, которых поглотил шум страха. Для меня у них просто пропал голос и прокисли тексты – музыка сдохла!

Для меня важно, что самый сложный период жизни, время, когда закрыть глаза страшней, чем оставить их открытыми, будет рядом с ее музыкой и пронзительным взглядом.

Украину поддерживают лучшие…

Говорить можно по-разному, делайте это иначе вас не поймут те, кто останется на выжженной земле. #НеМолчите!

Земфира скрыла все свои видео со своего ютуб-канала и оставила лишь два клипа.

Первый – ее кавер на песню Океана Ельзи "Відпусти", снятый еще в 2008 году. Второй – новое видео на старую песню "Не стреляйте", где она играет на клавишных под видеоряд боевых действий в Украине.

Говорить можно по-разному, делайте это иначе вас не поймут те, кто останется на выжженной земле. Не молчите!"

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Земфира и Украина: позиция певицы

В 2014 году, когда Россия начала вводить свои войска на Донбасс, Земфира сменила главную страницу своего официального сайта: на черном фоне было размещено видео в 2008 году, где певица исполняла украинский язык песню "Отпусти" группы Океан Эльзы. Перед исполнением песни она сказала: "Я хочу поддержать, передать привет, поблагодарить, присоединиться ко всем украинским музыкантам. Последние несколько лет я говорю, что у России, конечно, больше возможностей, больше денег. В Украине — больше души".

В 2015 году на фестивале в Тбилиси Open Air Земфира развернула украинское сине-желтое знамя, но уже в 2016 году во время концерта в Вильнюсе она с матом попросила фанов убрать украинские флаги, которые начали развертывать украинцы. Поэтому многие люди покинули зал, а Литвинова тогда выступила в ее защиту в социальных сетях. 2 апреля 2020 года Земфира была внесена в базу "Миротворец" за отрицание российской агрессии и манипулирование общественно важной информацией.

В первый день вторжения России на территорию Украины звезда опубликовала фото в инстаграме с надписью "Нет войне", а также удалила все остальные публикации из сети. Также она покинула Россию с Ренатой Литвиновой. Их увидели вместе во Франции.