Известно, что мужчина длительное время боролся с болезнью. Он даже отправился за границу, но, к сожалению, там тоже не смог побороть недуг.

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О смерти деятеля сообщил экс-глава Национального союза кинематографистов Украины.

Сверхпечальная новость – ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко... Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди и помогли. Но болячки все же взяли верх... 78 – вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда имел вид человека, который заряжен жить по-молодому. Имел два образования – киноведческое и режиссерское, а еще – был по-настоящему артистичным,

– поделился Сергей Тримбач.

Что известно об Олеге Фиалко