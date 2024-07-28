Відомо, що чоловік тривалий час боровся з хворобою. Він навіть відправився за кордон, але, на жаль, там теж не зміг подолати недугу.

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Про смерть митця повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України.

Надсумна новина – пішов з життя кінорежисер Олег Фіалко... Місяць тому йому виповнилось 78 років. Він хворів довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди й допомогли. Та болячки все ж взяли гору… 78 – начебто й немало, однак поважний вік з Олегом не в'язався. Він завжди мав вигляд людини, яка заряджена жити по-молодому. Мав дві освіти – кінознавчу і режисерську, а ще – був по-справжньому артистичним,

– поділився Сергій Трімбач.

Що відомо про Олега Фіалко