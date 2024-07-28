Відомо, що чоловік тривалий час боровся з хворобою. Він навіть відправився за кордон, але, на жаль, там теж не зміг подолати недугу.
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Про смерть митця повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України.
Надсумна новина – пішов з життя кінорежисер Олег Фіалко... Місяць тому йому виповнилось 78 років. Він хворів довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди й допомогли. Та болячки все ж взяли гору… 78 – начебто й немало, однак поважний вік з Олегом не в'язався. Він завжди мав вигляд людини, яка заряджена жити по-молодому. Мав дві освіти – кінознавчу і режисерську, а ще – був по-справжньому артистичним,
– поділився Сергій Трімбач.
Що відомо про Олега Фіалко
- Це видатний український кінорежисер та сценарист, чия творча кар'єра розпочалася у 1973 році на кіностудії імені Довженка. За свій внесок у розвиток українського кінематографа він здобув звання Заслуженого діяча мистецтв України та став членом-кореспондентом Національної академії мистецтв України.
- Серед найвідоміших робіт Фіалко – байопік "Повернення Батерфляй" про співачку Соломію Крушельницьку, який приніс режисеру широке визнання. Його фільмографія також включає такі стрічки як "Пробивна людина", "Бич Божий", "Імітатор", "Казанова мимоволі" та "Діви ночі" за повістю Юрія Винничука. Останньою роботою режисера став фільм "Садівник" 2008 року.
- Фіалко обіймав важливі посади в українській кіноіндустрії, зокрема був секретарем Спілки кінематографістів України та заступником начальника Головного управління культури КОДА. За свої досягнення він був нагороджений почесним знаком "За честь та гідність" Міжнародного дитячого кінофестивалю та Золотою медаллю фонду ім. Ханжонкова "За вагомий внесок у розвиток кінематографа".