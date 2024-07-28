Сверхпечальная новость, – умер известный украинский кинорежиссер Олег Фиалко
Источник:Сергей Тримбач
Ушел из жизни украинский кинорежиссер Олег Фиалко. Ему всего месяц назад исполнилось 78 лет.
Известно, что мужчина длительное время боролся с болезнью. Он даже отправился за границу, но, к сожалению, там тоже не смог побороть недуг.
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О смерти деятеля сообщил экс-глава Национального союза кинематографистов Украины.
Сверхпечальная новость – ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко... Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди и помогли. Но болячки все же взяли верх... 78 – вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда имел вид человека, который заряжен жить по-молодому. Имел два образования – киноведческое и режиссерское, а еще – был по-настоящему артистичным,
– поделился Сергей Тримбач.
Что известно об Олеге Фиалко
- Это выдающийся украинский кинорежиссер и сценарист, чья творческая карьера началась в 1973 году на киностудии имени Довженко. За свой вклад в развитие украинского кинематографа он получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины и стал членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины.
- Среди самых известных работ Фиалко – байопик "Возвращение Баттерфляй" о певице Соломии Крушельницкой, который принес режиссеру широкое признание. Его фильмография также включает такие ленты как "Пробивной человек", "Бич Божий", "Имитатор", "Казанова поневоле" и "Девы ночи" по повести Юрия Винничука. Последней работой режиссера стал фильм "Садовник" 2008 года.
- Фиалко занимал важные должности в украинской киноиндустрии, в частности был секретарем Союза кинематографистов Украины и заместителем начальника Главного управления культуры КОГА. За свои достижения он был награжден почетным знаком "За честь и достоинство" Международного детского кинофестиваля и Золотой медалью фонда им. Ханжонкова "За весомый вклад в развитие кинематографа".