Церемонии награждения предшествовал перформанс Флоры Боровик в коллаборации с этно-группой FOLKNERY и солисткой Яриной Квиткой. Об этом сообщает пресс-служба Kinosaray Film Festival.
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"Обыриски" – награды из древесины прямо на Обирке изготовил аргентинский скульптор Фабиан Маркович. Награда напоминала зрителям о цикличности жизни и обновлении природы.
Награды из древесины прямо на Обирке изготовил аргентинский скульптор Фабиан Маркович / Фото пресс-служба Kinosaray Film Festival
Победители фестиваля "Киносарай" 2021
Гран-при кинофестиваля получила анимационная картина "Глубокая вода" режиссера Анны Дудко.
Где-то в глубинах подсознания мы все равно голые и беззащитные перед нашими желаниями,
– сказали члены жюри о ленте.
Специальную награду имени Леонида Кантера "За страсть и огонь", которую в прошлом году основал режиссер Ярослав Попов, получила Мария Саулко за картину Dispersya "за откровенную историю о поиске своего места в этом мире и внутренний свет, который всегда в нас".
Приз за лучший фильм программы об устойчивом развитии "Спаржевый лес" получила турецкая лента "Источник" режиссера Evrim İnci.
Это документальная лента о высушенных озерах и глубоких шрамах в жизни мигрантов,
– отметили члены жюри.
Приз в категории "Короткометражные игровые международные фильмы" получает фильм "Крепкие объятия", режиссер Christopher Tenzis, США – за выразительность и лаконичность высказывания о том, что все мы нуждаемся в вовремя протянутой руке навстречу.
"Крепкие объятия": смотрите трейлер
Награду за лучший короткометражный документальный международный фильм получила лента "Но вот надежды", режиссер Mirosław Kłopotowski, Польша – за нежность, юмор и элегантность рассказа о дружбе пожилой женщины и молодого парня, автора фильма.
У международного анимационного конкурса тоже был свой триумфатор – анимационная лента "Маленькая радость", режиссер Verónica Casimiro Rosales, Junior's Juarez Shuan, Перу.
Приз в программе "Короткометражные игровые украинские фильмы" вручили фильму "Потерпи немного" режиссера Любови Гончаренко – за тонкое чувство разговорной речи, убедительные диалоги и работу с актерами.
Фестиваль позитивного кино "Киносарай" / Фото пресс-служба Kinosaray Film Festival
Приз в категории "Короткометражные документальные украинские фильмы" получила лента "Белая Жемчужина КривJazzа" режиссера Андрея Хохолкина о бывшем ударнике в детском джазовом коллективе из Кривого Рога.
Временами вчерашний музыкант становится таксистом, так бывает, это жизнь. Но это не значит, что в жизни таксиста нет места для джаза,
– заметил жюри.
Специальный приз (бесплатную аккредитацию и преселекцию) от кинофестиваля документального кино Ji.hlava в Чехии получила режиссер Зоя Лактионова за ленту "Территория пустых окон". Программный департамент кинофестиваля в Йиглаве отметил картину из-за ее поэтичности, смелого исследования эстетической формы и вместе с тем донесения к зрителю важности темы.
Лучшим украинским анимационным фильмом стала лента Ольги Гавриловой "Война, изменившая Рондо".
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Победителя в конкурсе детского кино "Питахая мыслей" определило детское жюри в составе:
- Магдалены Кантер;
- Наяны Мостовой;
- Русланы Турковой.
Победу одержала картина "Ластик", режиссер Jamie Kassler, Япония.