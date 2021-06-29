Церемонии награждения предшествовал перформанс Флоры Боровик в коллаборации с этно-группой FOLKNERY и солисткой Яриной Квиткой. Об этом сообщает пресс-служба Kinosaray Film Festival.

К теме Фестиваль позитивного кино "Киносарай" 2021 объявил программу

"Обыриски" – награды из древесины прямо на Обирке изготовил аргентинский скульптор Фабиан Маркович. Награда напоминала зрителям о цикличности жизни и обновлении природы.



Награды из древесины прямо на Обирке изготовил аргентинский скульптор Фабиан Маркович / Фото пресс-служба Kinosaray Film Festival

Победители фестиваля "Киносарай" 2021

Гран-при кинофестиваля получила анимационная картина "Глубокая вода" режиссера Анны Дудко.

Где-то в глубинах подсознания мы все равно голые и беззащитные перед нашими желаниями,

– сказали члены жюри о ленте.

Специальную награду имени Леонида Кантера "За страсть и огонь", которую в прошлом году основал режиссер Ярослав Попов, получила Мария Саулко за картину Dispersya "за откровенную историю о поиске своего места в этом мире и внутренний свет, который всегда в нас".

Приз за лучший фильм программы об устойчивом развитии "Спаржевый лес" получила турецкая лента "Источник" режиссера Evrim İnci.

Это документальная лента о высушенных озерах и глубоких шрамах в жизни мигрантов,

– отметили члены жюри.

Приз в категории "Короткометражные игровые международные фильмы" получает фильм "Крепкие объятия", режиссер Christopher Tenzis, США – за выразительность и лаконичность высказывания о том, что все мы нуждаемся в вовремя протянутой руке навстречу.

"Крепкие объятия": смотрите трейлер

Награду за лучший короткометражный документальный международный фильм получила лента "Но вот надежды", режиссер Mirosław Kłopotowski, Польша – за нежность, юмор и элегантность рассказа о дружбе пожилой женщины и молодого парня, автора фильма.

У международного анимационного конкурса тоже был свой триумфатор – анимационная лента "Маленькая радость", режиссер Verónica Casimiro Rosales, Junior's Juarez Shuan, Перу.

Приз в программе "Короткометражные игровые украинские фильмы" вручили фильму "Потерпи немного" режиссера Любови Гончаренко – за тонкое чувство разговорной речи, убедительные диалоги и работу с актерами.



Фестиваль позитивного кино "Киносарай" / Фото пресс-служба Kinosaray Film Festival

Приз в категории "Короткометражные документальные украинские фильмы" получила лента "Белая Жемчужина КривJazzа" режиссера Андрея Хохолкина о бывшем ударнике в детском джазовом коллективе из Кривого Рога.

Временами вчерашний музыкант становится таксистом, так бывает, это жизнь. Но это не значит, что в жизни таксиста нет места для джаза,

– заметил жюри.

Специальный приз (бесплатную аккредитацию и преселекцию) от кинофестиваля документального кино Ji.hlava в Чехии получила режиссер Зоя Лактионова за ленту "Территория пустых окон". Программный департамент кинофестиваля в Йиглаве отметил картину из-за ее поэтичности, смелого исследования эстетической формы и вместе с тем донесения к зрителю важности темы.

Лучшим украинским анимационным фильмом стала лента Ольги Гавриловой "Война, изменившая Рондо".

Определяло победителей жюри 9-го "Киносарая" в составе кинорежиссера и писателя Ирины Целик, кинооператора Сергея Стеценко, режиссера-аниматора Родиона Шубы и звукорежисера Марии Нестеренко. Также состоялись творческие встречи с ними.

Читайте Фестиваль позитивного кино "Киносарай" 2021 объявил членов жюри

Победителя в конкурсе детского кино "Питахая мыслей" определило детское жюри в составе:

Магдалены Кантер;

Наяны Мостовой;

Русланы Турковой.

Победу одержала картина "Ластик", режиссер Jamie Kassler, Япония.