Церемонії нагородження передував перформанс Флори Боровик у колаборації з етногуртом FOLKNERY й солісткою Яриною Квіткою. Про це повідомляє пресслужба Kinosaray Film Festival.

До теми Фестиваль позитивного кіно "Кіносарай" 2021 оголосив програму

"Обиріски" – нагороди з деревини прямо на Обирку виробив аргентинський скульптор Фабіан Маркович. Вона нагадувала глядачам про циклічність життя та відновлення природи.



Нагороди з деревини прямо на Обирку виробив аргентинський скульптор Фабіан Маркович / Фото пресслужба Kinosaray Film Festival

Переможці фестивалю "Кіносарай" 2021

Гран-прі кінофестивалю отримала анімаційна картина "Глибока вода" режисерки Анни Дудко.

Десь у глибинах підсвідомості ми всі однаково голі та беззахисні перед нашими бажаннями,

– сказали члени журі про стрічку.

Спеціальну нагороду імені Леоніда Кантера "За пристрасть і вогонь", яку минулого року заснував режисер Ярослав Попов, отримала Марія Саулко за картину Dispersya "за відверту історію про пошук свого місця в цьому світі та внутрішнє світло, яке завжди в нас".

Приз за найкращий фільм програми про сталий розвиток "Спаржевий ліс" отримала турецька стрічка "Джерело" режисера Evrim İnci.

Це документальна стрічка про висушені озера та глибокі шрами в житті мігрантів,

– зазначили члени журі.

Приз у категорії "Короткометражні ігрові міжнародні фільми" отримує стрічка "Великий обняв", режисер Christopher Tenzis, США – за виразність і лаконічність висловлювання про те, що всі ми потребуємо вчасно простягнутої руки назустріч.

"Великий обняв": дивіться трейлер

Нагороду за найкращий короткометражний документальний міжнародний фільм отримала стрічка "Та ось сподівання", режисер Mirosław Kłopotowski, Польща — за ніжність, гумор та елегантність розповіді про приятелювання літньої жінки й молодого хлопця, автора фільму.

Міжнародний анімаційний конкурс теж мав свого тріумфатора — анімаційну стрічку "Маленьке щастя", режисер Verónica Casimiro Rosales, Junior's Juarez Shuan, Перу.

Приз у конкурсній програмі "Короткометражні ігрові українські фільми" вручили фільму "Потерпи трохи" режисерки Любові Гончаренко – за тонке відчуття розмовної мови, переконливі діалоги та роботу з акторами.



Фесчтиваль позитивного кіно "Кіносарай" / Фото пресслужба Kinosaray Film Festival

Приз у категорії "Короткометражні документальні українські фільми" отримала стрічка "Біла Перлина КривДжазу" режисера Андрія Хохолкіна про колишнього ударника у дитячому джазовому колективі з Кривого Рогу.

Часом вчорашній музикант стає таксистом, так буває, це життя. Але це не значить, що в житті таксиста немає місця для джазу,

– зауважило журі.

Спеціальний приз (безкоштовну акредитацію та преселекцію) від кінофестивалю документального кіно Ji.hlava у Чехії отримала режисерка Зоя Лактіонова за стрічку "Територія пустих вікон". Програмний департамент кінофестивалю у Їглаві відзначив картину через її поетичність, сміливе дослідження естетичної форми й разом із тим донесення до глядача важливості теми.

Найкращим українським анімаційним фільмом стала стрічка Ольги Гаврилової "Війна, що змінила Рондо".

Визначало переможців журі 9-го "Кіносараю" у складі кінорежисерки й письменниці Ірина Цілик, кінооператора Сергія Стеценка, режисера-аніматора Родіона Шуби та звукорежисерки Марії Нестеренко. Також відбулись творчі зустрічі з ними.

Читайте Фестиваль позитивного кіно Кіносарай 2021 оголосив членів журі

Переможця у конкурсі дитячого кіно "Пітахая думок" визначило дитяче журі у складі:

Магдалени Кантер;

Наяни Мостової;

Руслани Туркової.

Перемогу отримала картина "Ластик", режисер Jamie Kassler, Японія.