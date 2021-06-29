Церемонії нагородження передував перформанс Флори Боровик у колаборації з етногуртом FOLKNERY й солісткою Яриною Квіткою. Про це повідомляє пресслужба Kinosaray Film Festival.
До теми Фестиваль позитивного кіно "Кіносарай" 2021 оголосив програму
"Обиріски" – нагороди з деревини прямо на Обирку виробив аргентинський скульптор Фабіан Маркович. Вона нагадувала глядачам про циклічність життя та відновлення природи.
Нагороди з деревини прямо на Обирку виробив аргентинський скульптор Фабіан Маркович / Фото пресслужба Kinosaray Film Festival
Переможці фестивалю "Кіносарай" 2021
Гран-прі кінофестивалю отримала анімаційна картина "Глибока вода" режисерки Анни Дудко.
Десь у глибинах підсвідомості ми всі однаково голі та беззахисні перед нашими бажаннями,
– сказали члени журі про стрічку.
Спеціальну нагороду імені Леоніда Кантера "За пристрасть і вогонь", яку минулого року заснував режисер Ярослав Попов, отримала Марія Саулко за картину Dispersya "за відверту історію про пошук свого місця в цьому світі та внутрішнє світло, яке завжди в нас".
Приз за найкращий фільм програми про сталий розвиток "Спаржевий ліс" отримала турецька стрічка "Джерело" режисера Evrim İnci.
Це документальна стрічка про висушені озера та глибокі шрами в житті мігрантів,
– зазначили члени журі.
Приз у категорії "Короткометражні ігрові міжнародні фільми" отримує стрічка "Великий обняв", режисер Christopher Tenzis, США – за виразність і лаконічність висловлювання про те, що всі ми потребуємо вчасно простягнутої руки назустріч.
"Великий обняв": дивіться трейлер
Нагороду за найкращий короткометражний документальний міжнародний фільм отримала стрічка "Та ось сподівання", режисер Mirosław Kłopotowski, Польща — за ніжність, гумор та елегантність розповіді про приятелювання літньої жінки й молодого хлопця, автора фільму.
Міжнародний анімаційний конкурс теж мав свого тріумфатора — анімаційну стрічку "Маленьке щастя", режисер Verónica Casimiro Rosales, Junior's Juarez Shuan, Перу.
Приз у конкурсній програмі "Короткометражні ігрові українські фільми" вручили фільму "Потерпи трохи" режисерки Любові Гончаренко – за тонке відчуття розмовної мови, переконливі діалоги та роботу з акторами.
Фесчтиваль позитивного кіно "Кіносарай" / Фото пресслужба Kinosaray Film Festival
Приз у категорії "Короткометражні документальні українські фільми" отримала стрічка "Біла Перлина КривДжазу" режисера Андрія Хохолкіна про колишнього ударника у дитячому джазовому колективі з Кривого Рогу.
Часом вчорашній музикант стає таксистом, так буває, це життя. Але це не значить, що в житті таксиста немає місця для джазу,
– зауважило журі.
Спеціальний приз (безкоштовну акредитацію та преселекцію) від кінофестивалю документального кіно Ji.hlava у Чехії отримала режисерка Зоя Лактіонова за стрічку "Територія пустих вікон". Програмний департамент кінофестивалю у Їглаві відзначив картину через її поетичність, сміливе дослідження естетичної форми й разом із тим донесення до глядача важливості теми.
Найкращим українським анімаційним фільмом стала стрічка Ольги Гаврилової "Війна, що змінила Рондо".
Читайте Фестиваль позитивного кіно Кіносарай 2021 оголосив членів журі
Переможця у конкурсі дитячого кіно "Пітахая думок" визначило дитяче журі у складі:
- Магдалени Кантер;
- Наяни Мостової;
- Руслани Туркової.
Перемогу отримала картина "Ластик", режисер Jamie Kassler, Японія.