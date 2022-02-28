Киностудии Голливуда и Европы: кого украинцы призвали отменить прокат фильмов в России

Украинское киносообщество сделало официальное обращение к крупнейшим международным киностудиям с призывом к бойкоту проката своих лент в российских кинотеатрах. К кому обратилась украинская киноиндустрия – читайте на Кино 24.

Как сообщает 24 канал, отменить прокат международных кинопремьер призвали не только в России, но и в Беларуси. Обращение было опубликовано на украинском и английском языках.

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В своем письме от работников украинских кинотеатров, дистрибьюторов, кинозрителей отметили, что российский агрессор не может развлекаться в то время, когда идет войной в Украину.

Мы, сотрудники кинотеатров Украины, дистрибьюторских компаний, киносообщество Украины и украинские кинозрители призываем все международные студии немедленно отменить прокат всех своих фильмов на территории Российской Федерации и Беларуси! Мировое киносообщество должно показать гражданам стран-агрессоров, что не будет никаких развлечений, пока идет война в Украине!

К посту авторы добавили фото старейшего кинотеатра им. Щорса в Чернигове, разрушенном оккупантами 27 февраля 2022 года.



Кинотеатр до и после бомбежки в Чернигове / Фото прессслужбы "Артхауз Трафик"

Также к письму добавили культовую фразу русско-украинской войны:

Русские кинотеатры — идите на*уй!!!

В список, кого касается обращения, вошли крупнейшие киностудии Голливуда:

Warner Bros.,

Universal Pictures,

Disney,

Pixar,

STUDIOCANAL,

20th century Studios,

Paramount,

Sony Pictures,

Pathe та інші.