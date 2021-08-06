К десятилетию фестиваля под открытым небом в парке им. Тараса Шевченко будут показаны две программы KISFF. Об этом сообщают представители фестиваля "Киновернисаж под открытым небом".
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"Украинский короткий метр: становление"
В рамках этой ретроспективы все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы:
- Наримана Алиева;
- Екатерины Горностай;
- Павла Острикова;
- Марины Степанской;
- Анатолия Лавренишина.
А также проследить, как изменился украинский короткий метр за десятилетие в программе "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными.
- "Послевкусие" Юры Катынского;
- Э. В. А Джиджи Бен Арци;
- "Точка" Артема Беркалова;
- "Жвачка" Ольги Макарчук;
- THE END Микити Лиськова.
"Украинский короткий метр: становление"
В программе – фильмы которые представляли Украину на самых престижных международных фестивалях:
- "Каникулы" Марины Степанской;
- "Лавка певчих птичек" Анатолия Лавренишина;
- "Между нами" Екатерины Горностай;
- "Выпуск' 97" Павла Острикова;
- "Без тебя" Наримана Алиева.