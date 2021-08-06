К десятилетию фестиваля под открытым небом в парке им. Тараса Шевченко будут показаны две программы KISFF. Об этом сообщают представители фестиваля "Киновернисаж под открытым небом".

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"Украинский короткий метр: становление"

В рамках этой ретроспективы все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы:

  • Наримана Алиева;
  • Екатерины Горностай;
  • Павла Острикова;
  • Марины Степанской;
  • Анатолия Лавренишина.

А также проследить, как изменился украинский короткий метр за десятилетие в программе "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными.

  • "Послевкусие" Юры Катынского;
  • Э. В. А Джиджи Бен Арци;
  • "Точка" Артема Беркалова;
  • "Жвачка" Ольги Макарчук;
  • THE END Микити Лиськова.

"Украинский короткий метр: становление"

В программе – фильмы которые представляли Украину на самых престижных международных фестивалях:

  • "Каникулы" Марины Степанской;
  • "Лавка певчих птичек" Анатолия Лавренишина;
  • "Между нами" Екатерины Горностай;
  • "Выпуск' 97" Павла Острикова;
  • "Без тебя" Наримана Алиева.

Что известно про "Киновернисаж под открытым небом"

"Киновернисаж под открытым небом" организован UP UA STUDIO, проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при содействии КГГА и Шевченковской РГА в г. Киеве.